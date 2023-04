Kieran Culkin reflete sobre a fama de infância do irmão Macaulay Culkin: ‘Pobre coitado’

EUn para Kieran Culkin voar, Macaulay Culkin teve que andar primeiro, mas ele realmente teve um tempo horrível tentando fazer isso. Quando sua fama aumentou na década de 1990, o ator mirim se tornou um dos rostos mais reconhecidos do mundo. Junto com a fama, veio o escrutínio constante e o assédio de todos os lugares. Kieran Culkin também era conhecido, mas nem de longe tão famoso quanto seu irmão mais velho. Essa fama teve um custo terrivelmente alto, pois Macaulay lutou contra problemas de saúde mental e vício desde tenra idade. Hoje, ele está completamente recuperado e é um homem de família saudável, dono de uma bem-sucedida empresa de mídia.

O irmão Kieran é quem está aproveitando os despojos do que Macaulay construiu durante os primeiros estágios de suas carreiras. Ambos são atores tremendos, mas Kieran conseguiu passar por todo o barulho e ele é um ator de grande sucesso hoje. Atualmente, interpreta Roman em ‘Succession’, um dos HBOé o tempo todo maiores shows. Kieran oferece entrevistas ocasionais e deu uma para a Esquire nas últimas semanas. Nele, ele fala sobre como seu irmão lutou terrivelmente com a fama e como ele lida com isso nos dias de hoje. Os Culkins são uma das famílias mais talentosas de Hollywood, mas isso teve um alto custo.

Kieran sente pelas lutas de seu irmão

Houve um tempo em que ‘Sozinho em Casa’ era uma das franquias de cinema mais importantes do mundo e Macaulay era a cara dela. Kieran também fez parte disso ao interpretar o irmão mais novo no segundo filme. Nenhum adulto está preparado para o nível de fama que Macaulay Culkin teve de suportar, muito menos uma criança. Isso é o que Kieran disse na entrevista à Esquire: “Mesmo naquela época, quando criança, lembro-me de pensar: Isso é péssimo para ele. Pobre cara. Ele era pequeno e tinha que tentar aceitar esse nível de fama como realidade. Eu tinha uma relação doentia com o que eu fazia para viver. Eu realmente queria fazer isso, mas não queria ter sucesso nisso.”