Killing Tintas e Adesivos ABRE VAGAS efetivas e de estágio

A Killing Tintas e Adesivos, indústria química brasileira que opera como líder na América Latina em adesivos para calçados, que destaca-se entre as dez maiores fabricantes de tintas do país, está em busca de profissionais na região de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de postos de trabalho disponíveis:

Assistente Jurídico – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Estagiário Jurídico – Novo Hamburgo – RS Estágio;

Estágio em Administração – Novo Hamburgo – RS – Estágio: Atividades administrativas no laboratório com utilização do ERP; Atualização e desenvolvimento de indicadores e planilhas.

Mais sobre a Killing e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Killing, é válido frisar que a empresa já soma 60 anos de uma trajetória de muito trabalho e de sucesso com sua visão empreendedora. Focada na organização e na eficiência em inovar, hoje, a empresa se divide entre duas marcas, a Kisafix e a Tintas Killing, e entre quatro plantas fabris, em Novo Hamburgo/RS, Simões Filhos/BA, Buenos Aires, na Argentina, e Querétaro, no México.

Especificamente sobre a Killing, vale ressaltar que atua desde 1962 no mercado de adesivos, tintas industriais e imobiliárias, com foco na qualidade e no atendimento das necessidades dos clientes. Dispõe de uma ampla linha de produtos, com aproximadamente 2.500 itens, entre tintas, vernizes, massas, texturas, adesivos, aditivos e complementos. Por fim, oferece ainda serviços técnicos que proporcionam soluções customizadas para seus clientes.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!