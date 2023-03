Kim Kardashian e James Corden filmam segmento ‘Carpool Karaoke’ juntos

Kim estava rindo muito com James em Malibu na quinta-feira – passando por um posto de gasolina para abastecer antes de outro de seus populares segmentos de cantar no carro.

Enquanto colocavam gasolina, a dupla entrou na loja do posto … experimentando óculos escuros e chapéus de sol baratos. Não parece que aqueles achados de $ 2 estão no beco de Kim.

Para quem não sabe, Kim já esteve no “The Late Late Show” algumas vezes agora … e o conteúdo é sempre um sucesso com seu público – coisas como uma paródia de “House of the Dragon” com tema Kardashian ou seu popular “Spill Seu segmento “Guts”.