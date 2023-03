Kim Kardashian incendia a Internet com suas fotos quentes de ‘busca pela alma’ no Instagram

Bmilionário Kim Kardashian incendiou o Instagram com uma série de fotos de maiôs fumegantes. As fotos, postadas em meio ao clima atipicamente frio e chuvoso de Los Angeles, mostram Kardashian posando com um biquíni preto quase invisível e acessórios delicados.

O homem de 42 anos legendou o carrossel de seis slides do Instagram “busca pela alma” e usou o mesmo pano de fundo para a maioria das fotos. Em uma foto, ela posou sedutoramente no fluxo de um luxuoso chuveiro ao ar livre, enquanto em outra, ela fez uma pose diferente usando óculos escuros pretos.

Fotos exclusivas da festa de aniversário de Kim Kardashian

Duas das fotos mostram a estrela de “Kardashians” levando seus talentos de modelo para dentro, encostada em uma parede branca lisa. Para a sessão de fotos sexy, a fundadora da Skims usou um top de biquíni triangular e uma tanga da Seven Swim, que ela combinou com uma corrente cruzada de ouro amarelo e diamante da XIV Karats e tornozeleiras em camadas combinando.

Ela legendou as fotos como “em busca da alma”

A figura de ampulheta de Kardashian estava em plena exibição enquanto ela inclinava a cabeça para cima e para trás, dobrando um joelho na frente da câmera. A sensual série terminou com uma cena de ação mostrando-a correndo para a porta enquanto usava um Mesh Long Sarong na cor ônix de sua própria marca.

Kim KardashianA postagem de desde então recebeu milhões de curtidas e comentários de seus fãs, seguidores e amigos famosos.

Tracy Romulusseu publicitário que virou amigo, comentou abaixo das fotos, dizendo: “Redirecionando-me para a academia – UAU !!!.”

Estilista de cabelo Chris Appleton acrescentou: “Holly [sic] quente “, enquanto o maquiador Ashley Kholm jorrou, “ZAMN.”

Enquanto isso, o ex-marido de Kim, Kanye West, foi flagrado parecendo feliz com sua “esposa”, Bianca Censori, em meio ao clima sombrio de Los Angeles. O rapper que virou designer e Censori foram vistos sorrindo e rindo durante um passeio na terça-feira.

O casal, que disse “sim” durante uma cerimônia de casamento não legal em janeiro, parecia apaixonado enquanto atravessava a rua para comer alguma coisa. Kardashian e West, que têm quatro filhos, as filhas North West e Chicago West, além dos filhos Saint West e Psalm West, se casaram de maio de 2014 a novembro de 2022, quando o divórcio foi finalizado.