Kim Kardashian ri com James Corden durante Carpool Karaoke, eles estavam falando sobre Kanye?

kim Kardashian foi visto recentemente filmando um dos esquetes mais populares de James Corden, que é Carpool Karaoke, já que Corden está deixando o show em breve.

Kim Kardashian e James Corden têm sido muito amigáveis ​​diante das câmeras e parece que eles se dão muito bem, pois Kim esteve com o apresentador quando eles foram vistos se divertindo e passando por um posto de gasolina para experimentar guloseimas.

Kim Kardashian olhou para óculos de US$ 2

Enquanto eles colocavam gasolina no carro, Corden fingiu ser o guarda-costas de Kim Kardashian enquanto ela olhava para os óculos de sol de $ 2.

Kim e Corden estiveram juntos na câmera e até compartilharam alguns esquetes juntos, mais recentemente fazendo uma paródia de The House of The Dragon, da HBO, onde fingiam ser irmão e irmã nos Targashians, um reality show sobre a família Westerosi.

Derrame sua coragem com Kim Kardashian

Eles também tiveram outra vez em que ela estava no show de Corden no segmento “Spill your Guts”, onde ambos faziam perguntas desconfortáveis ​​e se algum deles decidisse não responder, ele ou ela teria que comer o que quer que estivesse na mesa que incluísse carne de vaca. língua, escorpiões, pés de porco em conserva e até pênis de touro.