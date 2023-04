Kings chegam aos playoffs, quebrando maldição de 17 anos

Cuando os playoffs da NBA começam, o Sacramento Kings estarei lá. Já se passaram quase 6.200 dias desde o último jogo do playoff. Isso foi em 5 de maio de 2006. Fazia nada menos que 17 anos desde que Sacramento havia chegado aos playoffs. Foi a pior sequência na história da NBA e a mais longa seca pós-temporada ativa entre os times profissionais dos Estados Unidos. Agora, essa duvidosa honra da NBA pertence ao Charlotte Hornets.

O reis esmagou o Portland Trail Blazers 80-120 para acabar com aquela corrida sombria. De’Aaron Fox marcou 18 pontos, Kevin Huerter colocar em 17 e Domantas Sabonis terminou com 15 mais 12 rebotes. Quando Sacramento jogou aquele último jogo do playoff, o primeiro foi oito, o segundo completou sete e o terceiro, 10. Só para colocar a classificação de seu time em perspectiva.

“Queremos fazer coisas maiores, mas 16 anos é muito tempo. Nos sentimos muito bem por termos conseguido tirar isso do caminho”, disse um aliviado Raposaque vê sua equipe em terceiro lugar na Conferência Oeste atrás apenas do Denver Nuggets e até quinta-feira em forma Memphis Grizzlies.

“Temos a chance de fazer algo especial, então continuamos jogando dessa forma e melhorando cada vez mais”, sonha Harrison Barnes.

O mesmo acontece com toda a franquia. “Nossos jogadores estão empolgados. Eles estão empolgados com a forma como jogaram esta noite e com as conquistas que tiveram até agora, mas ao mesmo tempo, e não para minimizar nada, eles esperam mais”, disse reis treinador Mike Brownque tem espanhol Jordi Fernandez em sua equipe técnica.

Ele é o primeiro a receber o Sacramento Kings nos playoffs desde Rick Adelman. Entre eles, 11 treinadores estiveram no banco. Todos eles perderam mais jogos do que ganharam.

Um comércio que parecia ser a tolice final

Uma troca que em fevereiro do ano passado parecia a loucura final para uma franquia à deriva foi confirmada como uma jogada sábia.

O reis deixar Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson vou ao Indiana Pacers em troca de Domantas SabonisJeremy LambJustin Holiday e uma escolha de segunda rodada em 2027. No fundo, dois pilares da equipa na troca pelo pivô lituano, com estatuto de All-Star, mas com dúvidas quanto à sua capacidade de liderança. Ele mais do que provou isso, puxando o time e assinando estatísticas brilhantes e uma boa coleção de triplos-duplos. Ele tem sido fundamental, junto com Raposa, que deu um grande passo à frente, principalmente em situações de calor. Poucos jogadores foram tão precisos nesta temporada em momentos críticos.

O Blazersque já anunciou que Damian Lillard não jogaria mais nesta temporada, colocou apenas sete jogadores em campo. Entradas Jusuf Nurkic, Anfernee Simons, Jerami Grant e Keon Johnson também ficou de fora. Mesmo assim, eles aguentaram até o intervalo.

Então eles se separaram e foram derrotados por 34 a 70 no segundo tempo. Shaedon Sharpe marcou 30 pontos. Ele foi o melhor de seu time, que perdeu 10 dos últimos 11 jogos e está fora da disputa dos playoffs.

Recorde de três pontos para um novato

O reis‘ grande noite foi coroada por Keegan Murrayque marcou 13 pontos e acertou 188 arremessos de três pontos nesta temporada, a maior marca para um novato na história da NBA.

Faltando 6:44 minutos para o fim do terceiro quarto, ele marcou um para superar Donovan Mitchellmarca de 187 de 187 estabelecida na campanha de 17-18.