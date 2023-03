Kiss revela últimas datas de sua turnê de despedida, que termina em Nova York

Beijo dos Roqueiros anunciaram os shows finais de sua última turnê: A banda planeja pendurar as botas de plataforma depois de dois shows consecutivos no Madison Square Garden em Nova York no final de 2023.

A última etapa da turnê norte-americana de 17 datas da banda começa em outubro em Texas e atinge a Califórnia, Washington, Canadá, Tennessee, Indiana, Illinois, Maryland e então culmina no famoso local de sua cidade natal em 1º e 2 de dezembro.

“Kiss nasceu na cidade de Nova York. Na 23rd Street. Meio século atrás. Será um privilégio e uma honra terminar a turnê no Madison Square Garden, 10 quarteirões e 50 anos de onde começamos”, disse a banda em um declaração.

A banda é atualmente composta pelos membros originais Paul Stanley e Gene Simmons, bem como Eric Singer e Tommy Thayer. Suas canções mais conhecidas incluem “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You” e “Detroit Rock City”.

Os ingressos estarão disponíveis ao público em 10 de março em livenation.com.