Kit Antena Digital: veja o passo a passo de como solicitar a nova antena gratuita

Neste ano, os cidadãos brasileiros poderão ter acesso a novos benefícios sociais e um deles se trata do Kit Antena Digital. Com a finalidade de melhorar o sinal de TV no país, após a chegada do 5G, o Ministério das Comunicações anunciou a troca das antenas parabólicas. De acordo com informações oficiais, um total de 439 cidades já podem ter acesso ao kit.

A saber, a expectativa é que 1,5 milhão de famílias tenham acesso ao novo Kit Antena Digital. Dessa forma, as famílias que têm o acesso à TV aberta com antena parabólica poderão migrar para essa nova tecnologia. A expectativa é que a qualidade de imagens e sons em canais abertos seja ainda maior, sem passar por nenhuma interferência.

Kit Antena Digital

A princípio, para receber o Kit Antena Digital em sua casa, a família deve ser inscrita no CadÚnico do Governo Federal, além de fazer uso da antena parabólica convencional. Isso porque, de acordo com informações oficiais do Governo, é por meio dessa antena que o sinal dos canais abertos tem transmissão via satélite.

A saber, com a liberação do 5G no Brasil, uma alteração deve ocorrer nos sinais de transmissão. Segundo informações, a alteração deve ocorrer na TV de Banda C para a Banda KU. Nesse sentido, para que ocorra de fato uma melhoria na imagem e som, uma troca para equipamentos mais modernos deverá acontecer.

É importante salientar que as famílias de baixa renda não devem se preocupar em pagar pelo equipamento, uma vez que receberão o kit gratuitamente. Ademais, o Kit Antena Digital terá instalação grátis para todos os beneficiários.

Como solicitar o novo kit Antena Digital?

A solicitação do Kit Antena Digital pode ser feita de forma simples pelos interessados. Para isso, será necessário efetuar um pedido por meio da central de atendimento da Anatel, pelo número 0800-729-2404. Além disso, caso prefira, você pode solicitar o equipamento pela internet, no site do programa Siga Antenado.

No momento que estiver acessando o site, será necessário seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acessar o menu (no canto superior esquerdo da tela);

Ademais, clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”;

Após isso, é necessário clicar em “Agende aqui”;

Na nova página, será preciso selecionar a identificação, que pode ser feita por meio do CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

Após informações de identificação pessoal, o interessado deverá responder o questionário, e então definir o dia e o horário para instalação do kit. Nesse caso, um técnico especializado deve comparecer para verificar se um novo aparelho é necessário ou não.

Onde o kit está sendo liberado?

O 5G no Brasil já está disponível no país e a limpeza da faixa de frequência já foi liberada em 500 municípios. No total, o kit está disponível em 22 capitais do país, sendo: Distrito Federal, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Vitória, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina.



É importante salientar que as últimas sete capitais acima passaram a receber a tecnologia recentemente. Essas localidades estavam no pacote de capitais com prazo ampliado para início das operações do 5G no país, que já atuava nas outras 15 primeiras.