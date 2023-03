Kitayama mantém a liderança de Bay Hill; Jon Rahm corre o risco de perder o topo do ranking

Kurt Kitayama teve que sair de casa para encontrar seu caminho no golfe jogando circuitos na Europa, Austrália e Ásia, tudo por uma chance de chegar ao mais alto nível. Junto com três títulos mundiais, ele aprendeu a lutar. Isso pode ser útil domingo às Bay Hill.

Sem um birdie na frente nove e não mais na liderança no Arnold Palmer InvitationalKitayama reagiu com um birdie de 25 pés para iniciar a defesa nove e dois birdies nos últimos três buracos no sábado para um par par 72.

Um birdie putt de 15 pés no buraco final deu a ele uma vantagem de um tiro sobre o atual campeão Scottie Scheffler e Viktor Hovland da Noruega. “Apenas orgulhoso da maneira como lutei”, disse Kitayama. “Não há como desistir. É meio que da minha natureza. Mesmo quando está indo mal, você não pode simplesmente embalar. Você luta por cada chance.”

Agora vem a parte difícil para Kitayama, um californiano de 30 anos que busca sua primeira vitória no PGA Tour. Scheffler teve cinco birdies em seus últimos sete buracos em rajadas quentes que tornaram Bay Hill difícil como sempre. Ele terminou com um 68 e foi um tiro atrás. Hovland acertou um bunker para um de seus seis birdies em uma rodada sem bogey de 66. Hovland foi vice-campeão atrás de Scheffler há um ano em Bay Hill

O resto dos contendores é o que era de se esperar com um evento de $ 20 milhões e todos os membros do PGA Tour entre os 50 melhores do mundo. Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas e Max Homa todos estavam dentro do alcance de Kitayama se ele perdesse terreno ou se Bay Hill estivesse cozido e quebradiço, como normalmente acontece na rodada final.

Jon Rahm acerta uma tacada no primeiro fairway durante a terceira rodada do Arnold Palmer Invitational.LAPRESSE

Por enquanto, Kitayama se segurou, mesmo que parecesse que ele poderia entrar em cratera. Sua vantagem de duas tacadas se foi quando um swing solto mandou seu drive bem para a direita e fora de campo no quarto buraco par 5, levando a um bogey duplo. Ele foi eliminado em 39 quando Hovland se plantou no topo e McIlroy fez sua jogada com uma notável rodada sem bogey de 68. “Acho que sempre que você pode ficar sem bogey no fim de semana em Bay Hill, você está fazendo algo certo , ” McIlroy disse. “Eu me coloquei direto no torneio, no meio das coisas para amanhã.”

Kitayama se recuperou com quatro birdies nas costas nove, e aquele putt final o colocou em 9 abaixo de 207. Tyrrell Hatton (66) estava dois atrás, enquanto McIlroy e Harris Inglês (69) foram outro tiro de volta. “Comecei bastante sólidos nos primeiros três buracos e depois um swing solto e estou com 2 a mais”, disse Kitayama. “Depois, recebi algumas tacadas desconfortáveis ​​nos primeiros nove. É simplesmente difícil. Mas fazer aquele birdie, aquele putt em 10, ajudou a acalmar as coisas.”

Havia muitas evidências de problemas em Bay Hill, como sempre

Corey Conners do Canadá estava entre os quatro jogadores que tiveram pelo menos uma parte da liderança em um ponto no sábado, apenas para acertar 40 nas costas nove para um 75.

Spieth abriu bogey-bogey jogando no grupo final com Kitayama. Ele ainda estava a duas tacadas da liderança, mas depois fez os 12 buracos finais sem birdies e um bogey para 74. Thomas jogou sem bogey até perder um putt par de 4 pés no último buraco para 72.

Homa estava 4 abaixo em seus quatro buracos iniciais, apenas para lançar quatro tiros no resto do caminho até um birdie no dia 16 para um 71. Ele estava cinco atrás, junto com Cameron Young (72).

Ainda assim, esta rodada final pode estar aberta

Kitayama terminou uma tacada atrás três vezes no ano passado – para >Jon Rahm no Aberto do México, Xander Schauffele no Aberto da Escócia, McIlroy na CJ Cup na Carolina do Sul. Agora ele tem que enfrentar uma série de jogadores de ponta, e Scheffler certamente chamará sua atenção. Scheffler já defendeu com sucesso um título este ano no WM Phoenix Open.

Scheffler cuidou de ambos os par 5s na defesa nove, acertou uma cunha de lob em um pino assustador no dia 13 para birdie e salvou seu melhor para o par 3 17º. Mesmo com o vento a favor, sua única esperança era acertar algo que permanecia no gramado duro como tijolo. Ele martelou um ferro 9 e observou-o passar por pouco do bunker e terminar a 4 pés de distância.

Agora o campeão do Masters está perto de mais um título que pode ser suficiente para levá-lo de volta ao primeiro lugar do mundo. Scheffler espera o teste mais severo da semana. “Deve ser outro divertido”, disse ele, aludindo ao curso e aos contendores. “Isso é o que é empolgante em nosso novo cronograma. Acho que teremos muito mais dessas coisas. Tenho certeza de que Viktor está tentando me vencer este ano e estou tentando fazer o mesmo. Há muitos talentos caras na tabela de classificação, no entanto. Não vou me concentrar muito em ninguém além de mim mesmo amanhã.

Rahm corre o risco de perder o topo do ranking. Ele abriu com um 65 e seguiu com dois 76s consecutivos. Ele fez cinco bogeys consecutivos na curva no terceiro round.