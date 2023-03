Knicks vencem Celtics em 2OT pela 9ª vitória consecutiva, Quickley defende o 6º Homem do Ano

Immanuel Quickley marcou 38 pontos, o recorde de sua carreira, jogando 55 minutos no lugar do titular lesionado Jalen Brunson, e o New York Knicks sobreviveu ao celtas de Boston131-129 em duas prorrogações na noite de domingo para sua nona vitória consecutiva, o melhor da temporada.

Quickley fez sete pontos na segunda prorrogação e somou oito rebotes e sete assistências, com Brunson fora dos gramados por causa de uma dor no pé esquerdo.

Júlio Randle fez 31 pontos e nove rebotes, e RJ Barrett terminou com 29 pontos e 11 rebotes para o Knicks, que se segurou quando Al Horford, do Boston, acertou uma cesta de 3 pontos no canto direito pouco antes da campainha final.

Jayson Tatum liderado Boston com 40 pontos, 11 rebotes e seis assistências, Jaylen Brown marcou 29 pontos e Horford terminou com 20 pontos e 14 rebotes.

Randle fez 43 pontos em uma vitória em Miami na sexta-feira, que incluiu uma cesta de 3 pontos desequilibrada e vencedora do jogo nos segundos finais.

O Celtics também perdeu alguns jogadores importantes no pivô Robert Williams III (dor no tendão esquerdo) e no armador reserva Malcolm Brogdon (dor no tornozelo direito).

Quickley marcou os primeiros sete pontos do New York na segunda prorrogação em uma cesta de 3 pontos e duas cestas de condução, pulando na frente do banco de Boston comemorando depois que a última cesta fez 128-123.

Horford acertou uma cesta de 3 pontos no canto direito com 29,2 segundos restantes para colocar o Boston na frente por 121 a 119 no primeiro OT, depois que os dois lances livres de Randle colocaram o Knicks na frente.

Mas o flip de Quickley com uma mão na pista empatou antes que Tatum errasse em seu drive de linha de base, enviando-o para OT duplo.

A jogada de 3 pontos de Brown com 12,9 segundos restantes o levou para a prorrogação.

Vindo de uma embaraçosa derrota em casa em seu último jogo, quando perdeu uma vantagem de 28 pontos contra o Brooklyn, o Celtics abriu uma vantagem de 14 pontos no meio do terceiro quarto. O Knicks fechou o trimestre com um aumento de 9-0 e aumentou sua vantagem para 100-89 na parada de Obi Toppin no início do quarto final.

MAU EXEMPLO

Randle foi apitado para um técnico pelo árbitro Brett Nansel quando ele mostrava o que aconteceu após ser marcado por uma falta ofensiva. O problema foi que ele usou o ombro esquerdo para esbarrar no peito de Nansel enquanto explicava.

TIP-INS

Knicks: Quickley acertou um 3 para a primeira cesta do jogo, levantando os dedos em comemoração. … Brunson foi o jogador do mês da Conferência Leste em fevereiro, com média de 27,3 pontos, seis assistências e arremessos de 52,9%.

celtas: O técnico Joe Mazzulla disse que Williams pode ficar fora “de sete a 10 dias”. … Tatum foi expulso com duas faltas técnicas no último encontro das equipes, uma derrota por 109-94 em Nova York.

A SEGUIR

Knicks: Hospede o Charlotte Hornets na terça-feira.

celtas: No Cleveland Cavaliers segunda-feira.