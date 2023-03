Kroos e Modric para sempre | marca

Tsua partida nunca pareceu ser um clássico da Liga dos Campeões: a construção discreta, graças a Real MadridA vitória de 5 a 2 em Anfield fez com que isso parecesse mais uma mera formalidade que os Los Blancos tiveram que cuidar.

Dito isto, ainda foi um jogo de futebol entre duas das melhores equipas do continente e os adeptos foram brindados com uma primeira parte divertida e aberta, com ambas as equipas a avançarem em busca do golo.

Liverpool nunca realmente acreditaram, porém, e isso se tornou mais evidente à medida que o jogo avançava e sua tarefa passava de improvável a impossível. Real MadridOs jogadores do ‘s se divertiram, porém, dominando o jogo e obtendo uma vitória merecida na noite.

Toni Kroos e Luka Modric mais uma vez mostraram que ainda podem comandar o show e Benzema era uma ameaça constante. O Real Madrid avança para as quartas de final, onde só foi derrotado uma vez neste século – pelo Mônaco em 2004.

Camavinga sobre Tchouameni

camavinga tem o aceno sobre o compatriota Tchouameni no papel no.6 como Carlo Ancelotti parece gostar de emparelhá-lo com Kroos no meio. Isso dá a Modric mais liberdade para avançar e combinar com Benzema, Valverde and Vinicius.

Rudiger se divertindo

Antonio Rudiger carrega o coração na manga: se ele estiver com raiva, você saberá, e da mesma forma quando ele estiver se divertindo. Ele está claramente gostando de ser jogador do Real Madrid e o técnico e os torcedores também estão encantados com ele.

Ovação a Modric

O meio-campista croata continua recebendo muitos elogios, embora todos saibamos o quão bom ele é neste ponto. Ele colocou o Bernabéu de pé novamente esta noite, puxando os pauzinhos e criando, e haveria tumultos se ele não conseguisse uma extensão de contrato.

Hazard esquentou à toa

Você não esperaria ver Ancelotti enviando seus jogadores marginais para se aquecer durante um confronto da Liga dos Campeões com o Liverpool, mas a situação exigia isso esta noite. No final das contas, porém, ele trouxe seus substitutos habituais e deixou nomes como Eden Hazard no banco.

Klopp não para

O Liverpool O treinador passa os jogos em constante estado de animação, mesmo esta noite, quando tudo estava perdido, ele estava agitado, gritando instruções, pressionando os árbitros e brincando com o banco adversário. O alemão é um dos grandes personagens do jogo e nem mesmo uma causa perdida pode abalar seu ânimo.

Benzema, Senhor Liga dos Campeões

Benzema não tem estado em sua melhor forma ultimamente para seus próprios padrões, em parte devido a algumas pequenas lesões. No entanto, segue marcando e a fase eliminatória da Liga dos Campeões é o seu palco: quer o sexto troféu e esse será o foco para o restante da temporada.