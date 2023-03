KSI revela roteiro para lutar com Jake Paul ou Tommy Fury antes de se aposentar do boxe

KSI planeja ter mais três lutas no mundo do boxe em 2023 – que serão encerradas por uma luta com Jake Paul ou Tommy Fury antes de deixar o esporte.

O YouTuber inglês, rapper e CEO da Misfits Boxing revelou suas esperanças para o resto do ano e o restante de sua carreira no boxe no Twitter na manhã de segunda-feira, com esperanças de uma luta massiva com Paul ou Fury em dezembro.

Luta 13 de maio – Misfits 007 Vencedor do Kingpyn Tournament – 26 de agosto – Misfits 010 Lute contra Tommy Fury/Jake Paul em 16 de dezembro – Misfits 013 Aposente-se e volte para a música. Soa como um bom plano para mim — ksi (@KSI) 13 de março de 2023

KSI planeja retornar aos ringues em 13 de maio no Misfits Boxing 007, antes de enfrentar o vencedor do torneio Kingpyn em agosto no Misfits Boxing 010.

Depois disso, ele está de olho em uma luta em 16 de dezembro com Paul ou Fury, antes de se aposentar do boxe para “voltar à música”.

Fury derrotou Paul quando eles finalmente se enfrentaram em fevereiro por decisão dividida na Arábia Saudita. Ambos os lados parecem interessados ​​em agendar uma revanche imediata, embora os planos ainda não tenham sido revelados sobre quando e se isso acontecerá.

KSI está invicto ao longo de sua corrida de boxe, que inclui uma vitória por decisão dividida sobre Logan Paul em dezembro de 2019. Desde então, o jovem de 29 anos tem três vitórias consecutivas em lutas de exibição sobre Brandon Scott, Luis Alcarez Pineda e Faze Temperrr.