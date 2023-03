Kurt Kitayama avança em finalização selvagem em Bay Hill

Kurt Kitayama só tinha que olhar para os jogadores ao lado dele na área de treino e logo abaixo dele na tabela de classificação em Bay Hill para saber o que ele estava enfrentando no domingo no Arnold Palmer Invitational.

“Você não pode ignorá-lo. Você precisa saber onde está e quem está lá e apenas abraçar toda a situação, eu acho”, disse Kitayama após duas horas finais de puro teatro para sua primeira vitória no PGA Tour. .

Ele conseguiu o resultado que queria desesperadamente de uma forma que nunca imaginou.

Primeiro veio o tee shot selvagem que saiu dos limites no nono buraco que levou a um triplo bogey e deixou um All-Star lançar – Rory McIlroy, Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton e Harris English – de volta ao torneio.

E então o californiano de 30 anos, que jogou em 11 turnês ao redor do mundo para aprimorar seu jogo, entregou o vencedor.

Parte de um empate de cinco vias para a liderança com três buracos para jogar, ele perfurou um ferro 6 para apenas 15 pés no par 3 17 e empurrou para birdie assumir a liderança. Da esquerda áspera do fairway 18, ele acertou um ferro 8 no green a 50 pés. Precisando de dois putts para vencer, o primeiro parou a uma polegada do copo.

O tap-in para um par 72 foi o chute mais fácil que ele enfrentou durante todo o dia, dando a ele uma vitória de um tiro sobre McIlroy e English.

O Kitayama de fala mansa estava por vir. No ano passado, ele terminou um tiro atrás de Jon Rahm no México, de Xander Schauffele na Escócia e de McIlroy na Carolina do Sul.

Desta vez, ele venceu todos eles.

“Acho que finalmente tive um pouco de sorte”, disse Kitayama. “Quando está tão perto do topo, é disso que você precisa. Qualquer um provavelmente poderia ter vencido. Felizmente, aconteceu de ser eu.”

Ele terminou com 9 abaixo de 279 e ganhou $ 3,6 milhões, passando para o 19º lugar no mundo.

O final deixou todos na dúvida

McIlroy rugiu para a mistura com quatro birdies em um trecho de cinco buracos na curva, deu uma tacada de que não precisava porque não percebeu que estava empatado na liderança no dia 14 e, por fim, errou um tiro de 3 metros. birdie putt no buraco final e acertou 70.

O inglês ficou notavelmente livre de bogey em Brittle Bay Hill durante todo o fim de semana. Ele errou um birdie putt de 18 pés no último buraco para 70.

“Conheço Kurt mais por causa das turnês européias”, disse McIlroy. “Mas ele se saiu muito bem. Ele perseverou e jogou onde quer que pudesse começar e, de repente, ganhou um dos maiores eventos do PGA Tour. Que bom para ele.”

Scheffler estava a um passo de ver de perto o birdie no dia 18 e uma chance de assumir a liderança. Em vez disso, sua bola voltou ao áspero, seu chip saiu fraco e ele finalizou com um bogey para 73.

“Gostaria de ter jogado um pouco melhor, mas no final das contas fiz uma boa luta”, disse Scheffler. “Mas Kurt jogou um golfe fantástico hoje. Acho que fazer birdie 17 e par 18 para terminar e vencer por um é muito especial.”

Spieth estava entre os seis jogadores que tiveram pelo menos uma parte da liderança nas últimas duas horas. Ele errou quatro tacadas diretas dentro de 8 pés do 14º ao 17º buracos – três deles para o par. Depois de assumir a liderança com um birdie putt de 15 pés no buraco 13, ele jogou seus últimos cinco buracos em 3 over.

“Eu não teria acertado nenhum dos putts de maneira diferente. Acertei minha linha em cada um deles. Li mal todos os quatro por pouco”, disse Spieth.

Spieth (70), Scheffler Patrick Cantlay (68) e Hatton (72) finalizaram dois chutes atrás.

Todos eles tiveram uma chance, principalmente por causa de um golpe. Kitayama tinha uma vantagem de duas tacadas quando acertou um gancho selvagem fora dos limites no nono buraco, levando a um bogey triplo.

“Ele foi para o sul em 9”, disse Kitayama. “De repente, não estou mais liderando. Apenas lutei muito e estou orgulhoso de mim mesmo por isso.”

A finalização deixou todos na dúvida, especialmente quando houve um empate a cinco para a liderança no final da rodada, todos a um swing ou um putt de uma vitória potencial.

“Eu certamente senti isso no campo de golfe, então tenho certeza que foi muito bom de assistir”, disse McIlroy. “É difícil porque a liderança estava trocando de mãos com caras fazendo bogeys, não realmente fazendo birdies. Portanto, não sei como as pessoas acham esse valor de entretenimento.

“Mas foi uma ótima defesa nove. Foi ótimo estar envolvido”, disse ele. “Estou muito feliz por Kurt. Ele está jogando bem há algum tempo e estou feliz em vê-lo conseguir sua primeira vitória.”

Dos sete melhores jogadores, todos eles ganharam majors ou jogaram na Ryder Cup. A exceção é Kitayama, que se preparou para um momento como este com tantas lutas contra jogadores com pedigree polido.

Kitayama, que jogou na UNLV, não teve muito sucesso no Korn Ferry Tour e levou sua negociação para o exterior para o Asian Tour e o European Tour, junto com paradas no Canadá, África do Sul, China, Coréia, Japão, o PGA Tour of Australásia e o Tour de Desenvolvimento Asiático.

Agora ele tem um cardigã vermelho por vencer na casa de Arnie e uma grande pena no boné pelos jogadores que teve de derrotar.