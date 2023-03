Kyle Chrisley é preso por agressão no Tennessee

Um representante da prisão do condado de Rutherford, no Tennessee, disse ao TMZ … Kyle foi preso e autuado por agressão agravada na terça-feira e foi libertado após pagar uma fiança de $ 3.000. Somos informados de que ele foi preso pelo Smyrna PD … e não parecia muito satisfeito em sua foto.

As coisas têm estado tensas entre Todd e Kyle ao longo dos anos… com o primeiro ganhando a custódia da filha de Kyle, Chloé. Kyle acusou seu pai de usá-la para classificações de TV e, por um tempo, as coisas ficaram feias entre eles em “Chrisley Knows Best”.