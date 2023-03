Kyle Chrisley supostamente ameaçou matar chefe antes de ser preso por agressão

Kyle Chrisley estava pronto para esfaquear seu chefe com uma faca antes de ser preso – pelo menos de acordo com a polícia do Tennessee, que diz que a suposta vítima afirmou isso.

No mandado de prisão, obtido pelo TMZ, um policial de Smyrna detalha a chamada para o serviço que recebeu antes da prisão por agressão agravada na terça-feira. De acordo com a narrativa da polícia, o empregador alegou que Chrisley fez uma ameaça de morte enquanto supostamente espancava seu chefe. O policial observa que o chefe ficou espancado e machucado.

A papelada explica isso claro como o dia … o chefe disse a Smyrna PD que Kyle gritou com ele na segunda-feira ao acertá-lo várias vezes no rosto e na parte superior do corpo. Não há menção de motivo, ou o que motivou a luta, no breve relatório.