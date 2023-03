Kyrie Irving sobre seu período de adaptação com Luka Doncic: ‘Eu adoraria jogar bem todas as noites’

Cgalinha a Dallas Mavericks Trocado por Kyrie Irving logo antes disso da NBA prazo final da temporada, eles certamente não esperavam que o time conseguisse apenas garantir uma vitória em cinco jogos em que ele disputou ao lado Luka Doncic.

Kyrie Irving acha que está passando por um período de adaptação

Kyrie atribui isso ao período de ajuste pelo qual eles estão passando, acrescentando que está totalmente ciente de suas próprias lutas, acrescentando que pode estar pensando demais em seus movimentos, limitando sua eficácia.

“Absolutamente. É por isso que eu disse que sou humano e, voltando a isso, adoraria jogar bem todas as noites”, expressou Irving de acordo com o Dallas Morning News.

Kyrie Irving diz que seu pai é seu maior fã

Kyrie falou sobre seu relacionamento com seu pai, que pode ser seu maior fã, mas também seu crítico mais severo, acrescentando que eles enviaram mensagens de texto após o último jogo.

“Ele sempre foi honesto e eu aprecio isso porque ele está me observando jogar há muito tempo. Ele apenas me disse para permanecer agressivo. Parecia que eu estava pensando demais e estava apenas dizendo a ele: ‘Sim, nós tenho novas escalações. Estou jogando com caras novos por aí. É um período de adaptação.'”