O Laboratório do Grupo Panvel está há cerca de cinco décadas cuidando da vida das pessoas e construindo uma história dando prioridade aos seus clientes. A empresa vem crescendo dia após dia e abriu novas vagas de trabalho em várias regiões do Brasil e para diferentes áreas do mercado.

Laboratório do Grupo Panvel abre vagas de emprego pelo país

O Laboratório do Grupo Panvel foi fundado com o intuito de construir uma sociedade equilibrada e proporcionar bem-estar e saúde para todas as pessoas. Trata-se de uma empresa que trabalha diariamente comprometida com a excelência entregue em suas atividades, a ética e a entrega dos melhores resultados.

A empresa é especializada na fabricação de medicamentos, cosméticos e alimentos e para dar continuidade a sua trajetória, abriu novas oportunidades de empregos em várias regiões do país. Confira, a seguir, as vagas abertas e saiba como se candidatar.

Téc. de Manutenção Mecânica – Porto Alegre/RS;







Anals. de Desenvolvimento de Embalagens – Porto Alegre/RS;







Aux. de Produção – Rio Grande do Sul;







Anals. de PCP – Rio Grande do Sul.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

O Laboratório do grupo Panvel prioriza o recrutamento de pessoas dedicadas em trabalhar de forma comprometida e responsável, que possuem um espírito inovador e um perfil profissional dinâmico.

Desta forma, é de extrema importância que todos os participantes verifiquem todas as exigências solicitadas pela empresa. Em seguida, basta cadastrar um currículo com os dados atualizados através do link disponibilizado no site 123empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.