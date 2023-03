Lady Gaga apresentará “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick” no Oscar 2023

Adepois de anunciar inicialmente que Lady Gaga não iria se apresentar no 95º Prêmio da Academiaparece que o cantor foi adicionado à programação.

Várias saídas estão relatando que Gagá36, vai cantar seu hit “Segure minha mão” do filme”Top Gun: Maverick” durante a premiação de domingo no Dolby Theatre em Los Angeles.

A notícia é uma surpresa, já que o produtor executivo e showrunner do Oscar Glenn Weiss afirmou anteriormente em uma coletiva de imprensa no início deste mês que Gaga não se apresentaria durante a cerimônia.

Weiss citou conflitos de agenda, já que Gaga está no meio das filmagens de um filme, “Coringa: Loucura Dois,” uma continuação do filme de 2019 “Palhaço.”

“Aqui, estamos honrando a indústria cinematográfica e o que é necessário para fazer um filme depois de muitas idas e vindas”, disse Weiss na época. “Não parecia que ela poderia ter uma performance do calibre que estamos acostumados com ela e com a qual ela está acostumada. Então, ela não vai se apresentar no show.”

Gagá expressou sua gratidão ao Academia para sua última indicação em janeiro em Instagram. “Muito obrigada à Academia por indicar minha música ‘Hold My Hand’ ao Oscar este ano! Escrever essa música para o filme ‘Top Gun: Maverick’ foi uma experiência profunda e poderosa que nunca esquecerei”, escreveu ela. .

O 95º Prêmio da Academia, hospedado por Jimmy Kimmelvai ao ar no domingo às 20h ET / 17h PT na ABC.

Além de “Segure minha mão,” os indicados a Melhor Canção Original são “Aplausos” de “Diga como uma mulher”, “Levante-me” de “Pantera Negra: Wakanda para sempre,” “Naatu Naatu” de “RRR,” e “Isso é uma vida” de “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo.”