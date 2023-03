Lakers se beneficiam desses resultados, continuam rolando apesar das lutas de Anthony Davis

Tele Los Angeles Lakers (33-34) derrotou o Toronto Raptors (32-36) sexta-feira à noite na Crypto.com Arena pela terceira vitória consecutiva, apesar Anthony Davis indo apenas 4 para 7 do campo.

Davis,30 terminou a disputa com apenas oito pontos em 33 minutos e somou nove rebotes. Ele também registrou quatro bloqueios e marcou um salto no final do quarto período para encerrar o jogo.

LeBron James é acusado de “mentir” sobre sua lesão após quebrar recorde de pontuação da NBA

D’Angelo Russell foi o herói do Purple & Gold, marcando 28 pontos e nove assistências em seu retorno de lesão depois de perder os últimos seis jogos.

Russell, 27, acertou cinco de oito tentativas de profundidade e acertou um total de 10 de 17 do chão, adicionando nove assistências, cinco rebotes e um roubo de bola.

Lebron James ainda está de fora por tempo indeterminado devido a uma lesão, então é um sinal positivo para o Lakers que Russell possa atuar quando Davis luta.

Pontuações na NBA beneficiam os Lakers

O Lakers recuperou um terceiro quarto de 15 pontos com uma grande pontuação no último frame para garantir a vitória por 112-122.

Denis Schroder, Austin Reaves e Rui Hachimura contribuíram para a vitória com 23, 18 e 16 pontos respectivos fora do banco. Jarred Vanderbiltpor sua vez, foi o único outro titular além de Russell com dois dígitos na pontuação (16).

Toronto Scottie Barnes (32) e E Anunoby (31) combinados para 63 pontos, enquanto Jakob Poeltl e Pascal me desculpe somam 17 e 12 pontos, respectivamente. Fred Van Vleet (8) foi o único titular do Raptors a não terminar a noite com pontuação de dois dígitos.

A vitória sobre o Toronto — combinada com o Brooklyn Nets derrotando o Os Timberwolves de Minnesota e a Philadelphia 76ers superando o Portland Trail Blazers (ambos os jogos de um ponto) – deixa Los Angeles com a 9ª cabeça-de-chave no Conferência Oeste antes de sua viagem que começa domingo no Madison Square Garden contra o New York Knicks.