Lala Kent chama Tom Sandoval de ‘Narcissist’ em meio ao drama de Raquel Leviss

Recebemos a estrela de “Regras de Vanderpump” na segunda-feira em LA, onde perguntamos a ela o que pensava sobre as últimas novidades da saga – ou seja, o que ela achava Tom Schwartz finalmente quebrando o silêncio dele e o que ela espera quando todo o elenco se senta para uma autópsia na temporada passada.

Quando se trata da reunião – onde todo esse drama, sem dúvida, será abordado de uma forma ou de outra – Lala pensa em como deve ser encenado. Em sua mente, um ambiente de deathmatch da WWE pode não ser a pior ideia … é assim que as coisas são controversas.

Lala sugere que Tom e Raquel podem estar juntos, mesmo agora, e podem muito bem aparecer como um casal. Segundo ela, grande parte do elenco de ‘VR’ está no escuro sobre como as coisas estão.