Lamar Jackson advertido pelo ex-Patriot para evitar a Nova Inglaterra: Confie em mim, você não quer jogar pelo Belichick

Aresultado de seus tweets sobre querer deixar o Baltimore Ravens, Lamar Jackson foi vinculado a várias equipes carentes de zagueiro em toda a NFL esta semana.

Apesar de Patriotas da Nova Inglaterra atualmente tem mac joneseles são vistos como uma franquia que pode estar procurando atualizar.

No entanto, o quarterback foi avisado para não se juntar a Bill Belichick por um ex Patriota.

Asante Samuel: Você não quer jogar pelo Belichick

asante samuel é o antigo Patriota da Nova Inglaterra que abordou os rumores de um Lamar Jackson se mudar para o Gillette Stadium.

“Lamar Jacksonmeu irmão, acredite em mim, você não quer jogar Belichick” Samuel twittou, levantando as sobrancelhas em toda a liga.

A passagem de Asante Samuel pelo New England Patriots

asante samuel agora tem 42 anos e está aposentado, mas passou 10 anos na NFL como cornerback.

Suas primeiras cinco temporadas foram em Nova Inglaterra e ele ganhou dois Super Bowls, mas perdeu um potencial Eli Manning interceptação no Super Bowl XLII.

Não está muito claro qual é o problema dele com Belichickmas o ex-cornerback não é o primeiro ex-Patriota criticar os métodos do treinador.

Em todo o caso, Nova Inglaterra são muito estranhos na corrida para adquirir Lamar Jacksonentão ele pode não ter que se preocupar em se juntar ao técnico veterano.