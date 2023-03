Lamar Jackson pede aos fãs que não acreditem em tudo o que dizem sobre ele: “Deixe-me responder pessoalmente às suas perguntas”

Lamar Jackson pediu a seus fãs que não acreditassem em tudo o que está sendo dito sobre ele, o quarterback receberá a etiqueta de jogador não franqueado do Baltimore Ravens, possibilitando que o jogador fique de fora das negociações com outros times da NFL.

Depois que se soube que Jackson poderia deixar Ravens muitos rumores começaram a surgir para colocar o quarterback em outro time.

Também se falou sobre a quantidade excessiva de dinheiro que Jackson pediria para assinar com qualquer NFL franquia. O ainda jogador do Ravens pediu para não acreditar em nada do que falam sobre ele, e até se ofereceu para responder perguntas de seus torcedores.

“Uma carta para meus fãs

Em primeiro lugar, quero agradecer a todos por todo o amor e apoio que sempre demonstram por mim. Todos vocês são incríveis e eu aprecio muito vocês. Eu quero que todos vocês saibam que não devem acreditar em tudo que lêem sobre mim. Deixe-me responder pessoalmente às suas perguntas”.

Lamar Jackson escreveu em sua conta no Twitter.

Lamar Jackson explicou que não tem agente

Outro dos fortes rumores sobre Lamar Jackson é que um suposto agente teria se reunido com algumas equipes a fim de fechar a contratação do jogador, ao qual o zagueiro também se aliou para desmentir a notícia.

A NFL alertou todas as suas franquias para que não façam negócios com e Franciscoque, segundo a imprensa, entrou em contato com dois times em nome do quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson.

De acordo com Tom Pelissero, da NFL Network, as equipes receberam um memorando avisando que Francis estava “proibido de negociar contratos em nome de atletas da NFL” porque não é certificado pela associação de jogadores da liga. Assim, desde Jackson não tem um agente, franquias devem falar diretamente com ele.