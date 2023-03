Lamar Jackson revela por que rejeitou a oferta de contrato totalmente garantido de US$ 133 milhões de três anos dos Ravens

Lamar Jacksono ex-zagueiro MVP do Baltimore Ravensfinalmente se pronunciou sobre suas negociações contratuais em andamento com a equipe.

Jackson levou para Twitter para tratar de uma denúncia sobre uma das propostas de contrato que recebeu.

A oferta em questão é uma três anoscontrato totalmente garantido no valor $ 133 milhões. No entanto, o tweet de Jackson sugere que ele não está totalmente satisfeito com a oferta e pode estar procurando condições mais favoráveis.

Apesar da incerteza em torno dos termos exatos da oferta, NFL Network Insider Mike Garafolo relatou que o $ 133 milhões totalmente garantido faz parte de um cinco anos oferta, o que significa que há anos adicionais não garantidos no topo.

Lamar Jackson gera controvérsia contratual com os Ravens – ele vai ficar ou vai embora?

Tem sido amplamente especulado que Jackson está buscando um contrato na faixa de cinco anos, $Negócio totalmente garantido de 230 milhões que Deshaun Watson recebido do Cleveland Browns ano passado. Se isso for verdade, então a oferta de três anos fica aquém das expectativas de Jackson.

Apesar das negociações em andamento, Jackson deixou claro que sem planos de contratar um agente. Esta decisão causou alguma consternação entre fãs e analistas, que acreditam que um agente poderia ajudá-lo a garantir um acordo mais favorável.

Embora não haja uma resolução clara à vista, o relógio está correndo. Jackson pode começar a falar oficialmente com outras equipes quando o novo ano da liga começar em Quarta-feira às 16:00 ET. Com tanta incerteza em torno de seu futuro, a especulação sobre o próximo passo de Jackson certamente será desenfreada nas próximas semanas e meses.

Ele jogará na marca de franquia ou poderá ficar de fora para evitar essa perspectiva? Os Ravens e Jackson finalmente encontrarão terreno comum em um acordo plurianual antes do prazo final 17 de julho? Ou outro clube fará uma oferta que ele considere digna? Estas são todas as perguntas que permanecem sem resposta, mas uma coisa é certa – o futuro de Jackson em Baltimore está longe de ser certo.