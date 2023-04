LaMarcus Aldridge cita Tom Brady em seu tweet de aposentadoria, encerrando sua carreira de 16 temporadas na NBA

euaMarcus Aldridge anunciou sua aposentadoria definitiva da NBA aos 37 anos, após 16 temporadas disputadas na liga e sendo selecionado sete vezes para o jogo All-Star, provando que ele foi um dos melhores pivôs de sua época enquanto estava no auge.

Aldridge cursou a faculdade na Universidade do Texas e foi selecionado com a segunda escolha geral do Draft da NBA de 2006 pelo Portland Trailblazers, permanecendo por nove temporadas com a equipe, antes de uma passagem de cinco anos com o San Antonio Spurs e um curto período com o Brooklyn Nets depois.

“Nas palavras de TB12, você só terá uma grande e emocional aposentadoria… então, falando nisso… eu sou grato por todas as memórias, família e amigos que fiz ao longo da minha carreira. Foi um inferno passeio e eu aproveitei cada minuto!”

LaMarcus Aldridge se aposentou várias vezes

Esta não foi a primeira aposentadoria de LaMarcus Aldrige, por isso ele citou Tom Brady em seu tweet definitivo de despedida, depois que em 2021 ele se aposentou devido a uma anormalidade no batimento cardíaco, apenas para voltar a jogar pelo Brooklyn Nets durante um curto período de tempo após que.

Ele foi diagnosticado com a síndrome de Wolff-Parkinson-White em 2007 enquanto era um novato na NBA, o que pode produzir um batimento cardíaco acelerado.

Apesar de sua condição, Aldridge conseguiu uma média de carreira de 19,1 pontos e 8,1 rebotes em suas 16 temporadas na liga.