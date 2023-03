Lançamento do Realme GT 3: como é usar um telefone que carrega em menos de 10 minutos

O Realme GT3 foi revelado globalmente. O novo telefone da série GT é um concorrente direto do OnePlus 11R. No entanto, o novo Realme GT3 vem com carregamento rápido sem precedentes de 240 W. A Realme afirma que o telefone pode carregar em menos de 10 minutos.

Tivemos a chance de usar o carregamento ultrarrápido no Realme GT 3. O telefone vem com um bloco de carregamento de 240 W na caixa, que é bastante compacto para a capacidade. A equipe Realme drenou os dispositivos para demonstrar o recurso de carregamento.

De um estado completamente morto, o Realme GT3 reinicia muito rapidamente. A carga inicial foi excepcionalmente rápida para atingir a marca de 50 por cento. Depois de cruzar a marca de 30%, a velocidade de carregamento foi reduzida para cerca de 155W. Carregar a bateria de 4600mAh para 90% em 9 minutos é uma tarefa fácil para o carregador de 240W.

A verdadeira luta para nós foi a velocidade com que o Realme GT3 estava atingindo 100% de carga. Conseguir as fotos certas em um tempo limitado foi um desafio. O carregamento rápido ultra 240W na vida real será uma virada de jogo. Apenas alguns minutos de carga podem facilmente prepará-lo para meio dia.

Especificações do Realme GT3

O Realme GT3 vem com um chipset Snapdragon 8+ Gen 1, que é um SoC carro-chefe do segundo semestre de 2022. O telefone usa o sistema de resfriamento a vapor de aço inoxidável Max 2.0 para melhor desempenho térmico. O telefone também recebe armazenamento UFS 3.1.

O telefone vem com um display OLED de 6,74 polegadas com uma taxa de atualização de 144 Hz. O telefone vem com resolução de 2772*1240 (1,5K) e uma relação tela-corpo de 93,69%.

O telefone vem com uma câmera de lente tripla com câmera principal OIS de 50MP. O segundo módulo é uma lente de microscópio de 2 MP e o terceiro é uma lente ultra grande angular de 8 MP. O telefone possui uma câmera frontal de 16 MP.

Leia também: Telefone Realme 10 Pro Coca-Cola Edition lançado por Rs 20.999; verifique os detalhes