Lance Reddick, estrela de ‘The Wire’, morre aos 60 anos

Lance estava fazendo uma turnê de divulgação do quarto capítulo da franquia ‘John Wick’ – ele interpreta Charon no filme – e tinha uma aparição marcada para a próxima semana em Kelly Clarkson é show.

Antes de seu trabalho em ‘Wick’, Lance era mais conhecido por interpretar o fictício oficial do Departamento de Polícia de Baltimore, Cedrick Daniels, na série de sucesso da HBO “The Wire” … com seu personagem aparecendo em todas as cinco temporadas.

Além do sucesso na TV, Lance também atuou nas telonas fora da franquia ‘Wick’… com créditos em filmes como “Angel Has Fallen” e “Godzilla Vs. Kong”.