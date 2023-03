Larsa Pippen confirma que ela e Marcus já passaram as férias com Michael Jordan

Cuando os boatos começaram a circular, poucos quiseram acreditar de Michael Jordan filho estava realmente namorando Scottie Pippen ex-mulher. Mas os rumores eram absolutamente verdadeiros, já que Larsa e Marcus ainda estão fortes em seu relacionamento. Ela tem vivido com Marcus Jordan32 anos, dono do famoso Sala de troféus lojas de tênis e roupas nos Estados Unidos. Ele tem acesso especial aos produtos da casa do pai Marca Jordan e tem feito muito bem com o seu negócio. Larsa e Marcus se conheceram em uma festa há quatro anos e inicialmente começaram como amigos.

Atualmente, a mãe de quatro filhos tem 48 anos e há uma clara diferença de 16 anos entre os dois. Mas ela recentemente confirmou que Michael Jordan e Juanita Vanoy bênção, que são os pais de Marcus. A estrela de ‘Real Housewives of Miami’ recentemente deu uma entrevista no episódio de terça-feira de ‘The Tamron Hall Show’ e discutiu tudo sobre seu namorado. Ela admitiu que finalmente está saindo mais com os pais dele, eles até saem de férias juntos. Isso é importante porque significa que Marcus e Larsa estão profundamente apaixonados.

Larsa não se importa com a diferença de idade com Marcus Jordan

Aqui está o que Larsa disse na entrevista: “Eu recentemente saí com eles, mas eu realmente não quero falar sobre eles. Eu sinto que não é sobre, você sabe, meus pais ou os pais dele – eles são todos felizes; toda a nossa família está bem. Eu sinto que é mais sobre onde estou, onde [Marcus] é. Eu sinto que estamos em um ótimo lugar. Nós motivamos uns aos outros. Estamos muito felizes por estarmos juntos. E eu sinto que isso é o mais importante. Passamos as férias juntos e isso é bom. Estamos em um ótimo lugar. Temos muitos amigos em comum, então estamos meio que no mesmo círculo. Já namorei caras bem mais velhos que eu. escocês é 10 anos mais velho que eu.”