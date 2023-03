A Latam Airlines é uma empresa reconhecida por todo o mundo pela qualidade entregue em suas atividades. Trata-se de uma empresa inovadora, que cuida para que milhões de passageiros e colaboradores sigam a sua trajetória com muita segurança e comodidade. Diante disso, a companhia abriu novas vagas de empregos pelo território nacional. Veja, a seguir.

LATAM Airlines tem novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

Atualmente a Latam Airlines marca presença em mais de 20 países da América Latina, além de levar suas operações nos Estados Unidos, Europa, Ásia, e entre outros países. A companhia foi fundada com o intuito de levar sonhos ao seu destino e busca ser a mais admirada e escolhida pelos seus clientes.

Diante disso, o recrutamento de pessoas comprometidas com o trabalho, que possuem o espírito de liderança e inovador e almejam pelo de um pelo seu crescimento profissional é fundamental para o desenvolvimento da empresa. Veja, a seguir, as oportunidades anunciadas pela contratante nesta data e todas as informações referente a inscrição dos candidatos.

Aux. de Oper. de Cargas (Disponível também para PCD) – Fortaleza/CE;







Líder de Recebimen. I – São Paulo;







Mecân. de Manuten. de Aeronaves Júnior (Disponível também para PCD) – Curitiba/PR;







Comandante (Tripulante Técn.) – Brasil.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os participantes interessados em se candidatar nas vagas divulgadas, podem acessar o site 123empregos. Lá estão disponíveis todas as informações referentes às oportunidades disponíveis e um link onde o candidato poderá cadastrar um currículo para empresa analisar.

