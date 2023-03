A Le Biscuit teve sua primeira unidade inaugurada com o intuito de tornar a vida das pessoas mais felizes. Diante disso, a empresa vem crescendo diariamente e abriu um novo processo seletivo, a fim de recrutar profissionais comprometidos para fazer parte da equipe. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e os lugares de atuação.

Le Biscuit abre novos EMPREGOS em todo o país

A Le Biscuit se empenha em todas as suas atividades e através das inovações, busca realizar o sonho das pessoas e tornar a vida das mesmas mais práticas, aconchegantes e felizes diariamente. Trata-se de uma empresa que acredita no protagonismo de cada um de seus colaboradores e busca por profissionais apaixonados, comprometidos e talentosos para compor a sua equipe.

As vagas disponíveis são para aqueles que se identificam com os valores e o propósito da empresa e possuem atitude e energia para realizar o seu papel diante do seu setor. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Analis. Comercial – Salvador/BA;







Conferente – Juazeiro/BA;







Assisten. ADM (Aprendiz) – Betim/MG;







Fiscal de Prevenção – Campinas/SP;







Assisten. De Tesouraria – Brasil;







Líder de Atendimento – Vila Velha/ES;







Auxili. de Loja – Forteleza/CE;

Geren. de Loja – Salvador/BA;

Auxili. de Serviços Gerais – Fortaleza/CE;

Líder de Preven. de Perdas – Caruaru/PE;

Fiscal de Loja – Sobral/CE.

Veja também: Coca-Cola abre mais de 150 vagas de EMPREGO pelo Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas mencionadas, os participantes podem realizar a inscrição através do cadastramento de um currículo no link disponibilizado no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.