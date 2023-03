Leah Remini mostra apoio ao acusador de Danny Masterson durante o novo julgamento de estupro

Aa atriz Leah Remini fez uma aparição na audiência pré-julgamento de Danny Masterson para mostrar apoio às vítimas de estupro relatadas pelo ator.

Remini compareceu ao tribunal de Los Angeles na segunda-feira, onde estava ocorrendo a audiência para mostrar às vítimas que elas não estão sozinhas e que há pessoas por trás delas que apoiam sua causa e respeitam sua coragem de passar por esse processo novamente.

Julgamento de Danny Masterson começará em 11 de abril

Jane Doe 1 é o que uma das três vítimas está indo porque eles querem permanecer com algum tipo de anonimato devido à natureza do julgamento.

Jane Doe 1 acusou o ator do That ’70s Show de estuprá-la em abril de 2003 e ela o levou ao tribunal, no entanto, o julgamento foi arquivado. Após a declaração de anulação do julgamento do juiz, sua equipe jurídica entrou em contato com o juiz e explicou que ela experimentou alta “intimidação e assédio” durante o primeiro julgamento de Masterson.

Graham Berry, que é o advogado de Jane Doe 1, falou com o radar online e afirmou que “O juiz não sabia do assédio e da intimidação durante o primeiro julgamento e queria ouvir sobre quaisquer problemas futuros dentro e fora do tribunal”

Depois Remini descobriu que a vítima denunciada estava sendo assediadaela imediatamente apareceu para apoiar Jane Doe 1

Masterson terá um novo julgamento no próximo mês depois que o primeiro foi anulado em novembro de 2022.

Masterson está sendo acusado de estupro por três mulheres diferentes que afirmam que ele os estuprou em sua casa em Hollywood Hills entre os anos de 2001 e 2003.

Se for considerado culpado, Masterson pode pegar até 45 anos de prisão

Remini foi muito sincero sobre a decisão de anulação do julgamento “Embora este não seja o resultado que eu queria para os sobreviventes da predação de Danny Masterson, estou feliz que um novo julgamento já tenha sido remarcado.

Ela concluiu sua postagem no Instagram “Meu coração se parte pelas mulheres que corajosamente e incansavelmente lutaram por justiça por mais de cinco anos, por anos, elas foram alvo e assediadas por Scientology e seus agentes.”