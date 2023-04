LeBron James diz que é muito barato para pagar pelo cheque azul do Twitter

Lebron James — um bilionário — diz Elon Musk não consigo fazer com que ele desembolse $ 8 por mês para manter sua verificação no Twitter … admitindo que ele é simplesmente muito mesquinho para tossir a massa.

O novo CEO do Twitter anunciou recentemente grandes mudanças em sua plataforma de mídia social … dizendo que qualquer conta “herdada” que queira manter seu selo azul terá que pagar a partir de 1º de abril – com algumas exceções para grandes empresas.

A mudança foi recebida com hesitação por vários motivos – um, a data cai no Dia da Mentira e Musk é conhecido por ser um troll … então ainda há especulações de que tudo pode ser uma brincadeira estúpida. Dois, a maioria das pessoas, incluindo LeBron, não acha que vale a pena pagar quase US $ 100 por ano apenas para ser verificado.