LeBron James elogia enterrada de Bronny no McDonald’s All-American, juízes discordam

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James é apenas um pai normal quando está em casa, provando isso na segunda-feira quando reagiu ao filho bronnyestá enterrada no Concurso All-American Dunk 2023 do McDonald’s.

James, 38, foi ao Twitter para expressar sua desaprovação de alguns juízes dando a Bronny um nove em vez de uma pontuação perfeita.

Bronny James marca enterrada idêntica à do pai, exatamente 20 anos depois

A primeira enterrada de Bronny na noite foi um slam reverso com as duas mãos no salto que fez a multidão rugir.

Até os locutores do evento ficaram chocados com os critérios dos jurados, sentimento compartilhado por Rei James.

“É legal”, twittou James. “Deveria ter sido 10s em toda a linha! Claro que sim. Hahaha.”

Bronny James termina em segundo no concurso de enterradas

Duke Blue Devils comprometer-se Sean Stewart terminou em primeiro no concurso de enterradas quando tudo foi dito e feito, deixando Bronny em segundo lugar.

Michael Stewartpai de Sean, jogou ao lado de James no Cleveland Cavaliers de volta no temporada 2003-04 da NBA.

Stewart, no entanto, jogou apenas oito partidas naquela temporada e James já liderava os Cavaliers na pontuação.

Bronny, de 18 anos, ainda tem muito a provar, mas já mostrou que o atletismo do pai foi definitivamente transmitido.