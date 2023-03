LeBron James enlouquece as redes sociais com vídeo de animal gigante visitando-o

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James está atualmente recuperando o pé nas montanhas, de onde compartilhou um vídeo de uma cabra musculosa visitando-o no sábado, provocando um choque nas redes sociais com a aparência enorme do animal.

James, 38, legendou seu Instagram postar como se ele fosse a cabra vagando e os paparazzi estivessem atrás dele.

LeBron James é acusado de “mentir” sobre sua lesão após quebrar recorde de pontuação da NBA

“CARAMBA!!! Não consigo nem me reabilitar direito sem os paparazzi na minha churrasqueira”, escreveu James. “Relaxa cara!! Apenas tentando acertar para que eu possa voltar lá com meus caras!

“De qualquer forma, como você pode dizer Eu não fiz nada, maslevantar pesos enormes enquanto estive fora, já que ainda não posso entrar na quadra! No tempo devido. Vejo vocês em breve!”

James perdeu os últimos seis jogos pelo Lakers e está fazendo tudo ao seu alcance para voltar ao campo durante a temporada regular.

LeBron James x Michael Jordan

James postando este vídeo apenas despertará o antigo debate sobre quem merece o título de “Melhor de Todos os Tempos”.

Michael Jordan é o consenso “GOAT” e apenas James tem direito ao trono, algo que ele tem feito ultimamente.

Desde que James se tornou o maior NBA artilheiro, ele tem falado cada vez mais sobre seu legado.

James ainda tem mais tempo para consolidar seu lugar como o “GOAT”, mas não importa o que ele faça, algumas pessoas simplesmente nunca aceitariam seu reinado.