LeBron James faz um retorno surpresa: volta a jogar no jogo Lakers-Bulls

euom dia 26 de fevereiro, Lebron James se machucou e deixou todos os torcedores do Los Angeles Lakers preocupados, o time não passava por um grande momento e a ausência de sua estrela estava prejudicando a temporada. Mas agora o Lakers informou que o “Rei” está de volta e jogará contra o Chicago Bulls.

LeBron conviveu com problemas nos pés durante boa parte da temporada. A lesão se agravou no dia 26 de fevereiro, durante jogo contra o Dallas Mavericks. Desde então, o ‘rei’ não jogou mais nenhuma partida. O Lakers anunciou que James já retomou as atividades na quadra, e que atualmente está em uma “progressão gradual dos movimentos do basquete.

Mesmo aos 38 anos, que completou em dezembro passado, LeBron vinha atuando em excelente nível, com médias de 29,5 pontos, 8,4 pontos e 6,9 ​​assistências. Em uma entrevista recente, o técnico do Lakers, Darwin Ham, disse que espera que a estrela retorne nesta temporada. Portanto, o retorno do ala pode depender da situação do time californiano na reta final da temporada regular.

Lakers não perdeu LeBron

Surpreendentemente, Os anjos fez bem na ausência de seu melhor jogador. A equipe melhorou no final da janela de troca, se fortaleceu e, desde a lesão de LeBron, faz uma campanha positiva de sete vitórias e cinco derrotas. No entanto, a situação na tabela ainda não é nada confortável.

O combustível para as esperanças dos fãs da franquia tem sido a boa fase recente. São duas vitórias seguidas, conquistadas em grande parte devido à nova sensação da NBAAustin Reaves. Com 60 pontos somados nos dois últimos jogos, o jovem tem merecido elogios de LeBron, além de cada vez mais espaço no rodízio.

Outra potencial boa notícia é que nos nove jogos que faltam para o final da temporada regular, o Lakers terá apenas dois adversários que, neste momento, fazem uma campanha positiva. Por outro lado, terão delicados confrontos diretos, contra o Utah Jazz, trovão da cidade de oklahoma e Os Timberwolves de Minnesota.