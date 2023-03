LeBron James gasta muito dinheiro com os pés, mas isso não impede lesões, segundo médico

Lebron James‘ os pés requerem cuidados caros e especializados, incluindo sapatos personalizados e órteses, e visitas regulares a um podólogo, de acordo com Marion Yau, um podólogo premiado. O Los Angeles Lakers Star tem deformidades no pé esquerdo, incluindo dedos sobrepostos que podem causar pressão, pele morta e, eventualmente, ulceração.

Ele também pode sentir dor no pé e dificuldades funcionais devido ao valgo moderado do abdutor do hálux. Yau estima que James pode gastar cerca de $ 7.000 mensais em cuidados com os pés, totalizando $ 84.000 anualmente.

Embora James use bons sapatos, tenha órteses e bons cuidados podológicos, ele sofreu uma lesão no pé direito durante o segundo tempo de um jogo em 26 de fevereiro. Ele jogou durante a lesão, que pode ter inflamado ainda mais o pé.

LeBron precisará descansar por várias semanas

Ele pode precisar reabilitar a lesão por várias semanas, fazendo exercícios para apoiar ligamentos e músculos do tornozelo direito. Sua idade e saúde geral dos pés são críticas, pois ele planeja levar seu time aos playoffs.

Yau, que fala com o Sol dos EUAacha que a lesão poderia ter sido evitada se James tivesse saído da quadra e recebido tratamento imediatamente: “Normalmente, se você ouvir um estalo no pé, pode valer a pena verificar se nenhum tendão ou ligamento importante está danificado”, disse ela.

O especialista enfatizou a importância de cuidar das deformidades do pé esquerdo, que requerem tratamento regular para reduzir o acúmulo de pele espessa que pode causar morte da pele e eventualmente ulceração. Yau sugere tratamento com bisturi para remover a pele dura e tatuagem nos dedos dos pés para recuperar a pigmentação perdida.

A lesão anterior no tornozelo de James em fevereiro também requer tratamento regular, como bandagens, massagens, trocas de órteses e reabilitação. Yau observa que a varredura no tornozelo esquerdo na época não mostrou nenhum problema, mas a lesão pode levar algum tempo para se recuperar totalmente em comparação com os anos anteriores.

“À medida que as pessoas envelhecem, a pele fica mais fina, você contrai infecções um pouco mais facilmente e a cicatrização de feridas demora”, disse ela. Ela aconselha pacientes com deformidades como a de James a visitar um podólogo a cada seis a oito semanas.