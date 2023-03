LeBron James usa chuteira enorme para jogo do Lakers, temporada em perigo

Aqui está um acessório que nenhum fã do Laker quer ver no estilo Lebron James vestindo – uma enorme bota na perna direita … que pode sinalizar que sua temporada corre o risco de terminar.

O rei usou o enorme protetor de pé no jogo de LA contra o Memphis na noite de terça-feira – apenas dois dias depois de inicialmente machucar a perna jogando contra o Dallas Mavericks.

James andou cautelosamente com a cinta enquanto caminhava pela arena do Tennessee em roupas comuns – um sinal horrível para o Lakers, que precisa vencer a maioria dos 20 jogos restantes para ter uma chance de chegar aos playoffs no próximo mês.