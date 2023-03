Legatus Growth ABRE CARGOS nas regiões Sul e Sudeste

A Legatus Growth, empresa que oferece uma ampla gama de serviços especializados de consultoria para ajudar a expandir o seu negócio, está atrás de profissionais em São Paulo e em Santa Catarina. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista financeiro – Itajaí – SC – Efetivo;

Assistente Contábil – Itajaí – SC – Efetivo;

Assistente de Comércio Exterior – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente financeiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente financeiro – Itajaí – SC – Efetivo.

Mais sobre a Legatus Growth e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Legatus Growth, é válido ressaltar que, com anos de experiência no mercado, sua equipe possui os recursos necessários para contribuir significativamente com o desenvolvimento positivo de seu negócio.

Em resumo, estamos falando de uma empresa voltada a desenvolvimento e resultados. Isto é, acredita que o caminho do desenvolvimento é o único caminho para alcançar soluções e, através disso, soluciona os desafios de clientes que buscam a transformação digital aliando inovação, pessoas e as melhores práticas de mercado.

Por fim, cansados de prestadores de serviço não comprometidos de fato com o resultado, se posiciona como um membro da equipe dos clientes, sendo remunerados majoritariamente após a entrega do resultado e sempre com a garantia de implementação da solução proposta, buscando uma parceria de longo prazo, sustentada pela geração de valor.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!