Legislador de New Hampshire é preso por agredir motorista de limpa-neve em vídeo maluco

Um legislador do estado de New Hampshire está enfrentando acusações criminais depois de perder a cabeça e agredir um motorista de limpa-neve por não fazer seu trabalho … ou pelo menos foi o que ele alegou.

A prisão de Greeson resultou de um incidente de 4 de março no qual ele abordou um funcionário do Departamento de Rodovias de Wentworth. Paul Mansonque estava limpando a neve do lado de fora da casa do deputado estadual após uma grande tempestade.