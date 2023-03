Lenda da NBA, Shawn Kemp é preso por tiroteio

Fvermes Seattle SuperSonics estrela do basquete Shawn Kemp foi registrado em Pierce County Jail na quarta-feira em conexão com um tiroteio.

De acordo com FOX 13 Notíciasvárias fontes confirmaram que Kempseis vezes NBA All-Star, é o suspeito no caso.

O tiroteio ocorreu pouco antes das 14h, horário do Pacífico, e o suspeito foi detido no local. Embora ninguém tenha ficado ferido no tiroteio, tiros foram disparados de um veículo que passava no estacionamento do lado nordeste do shopping.

Sobre Shawn Kemp

Kemp foi uma escolha de draft de primeira rodada no Draft da NBA de 1989 e jogou 625 jogos com o Settle supersonics de 1989 a 1997. Ele ajudou o Sonics a chegar às finais da NBA em 1996. Kemp tem um histórico de prisões; ele foi preso em Shoreline em 2005 por investigação de posse de drogas e em 2006 por outra investigação de drogas no Texas.

Desde sua aposentadoria do basquete profissional, Kemp buscou várias oportunidades de negócios locais, apostando em sua carreira no Sonics. Junto com seus parceiros de negócios, ele opera dois locais em Seattle da Shawn Kemp’s Cannabis. A localização de Belltown é o primeiro dispensário de maconha de propriedade de negros em Seattle. Kemp também era dono do Oskar’s Kitchen, um bar esportivo em Lower Queen Anne que fechou em 2015.

Essa história ainda está em desenvolvimento…