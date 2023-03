Lenda do golfe, esposa de Brooks Koepka, Jena Sims, chia em sessão de fotos fumegante

Jena Simsesposa do renomado jogador de golfe Brooks Koepkaincendiou a mídia social com uma sessão de fotos sensual que deixou seus fãs babando.

Na foto, a atriz foi vista usando um revelador terninho bronze, exibindo o decote amplo sem sutiã. As fotos a deixaram 257.000 seguidores no Instagram com admiração, com alguns sugerindo que ela pode ser a razão pela qual Koepka não está mais no nível máximo de seu jogo.

Um fã comentou: “Agora todos sabemos por que Brooks não quer mais jogar golfe”, enquanto outro escreveu: “Amo, amo, amo esse terno. Parece tão feroz”.

Outro seguidor se referiu a ela como uma “garota chefe” e outro a chamou de “beleza natural”.

A ex-rainha da beleza e atriz regularmente presenteia seus seguidores nas redes sociais com vislumbres de sua vida glamorosa

Os fãs estão acostumados a ver o estilo de vida jet set de Jena e as fotos amorosas com Koepka, com quem ela se casou em uma luxuosa cerimônia caribenha em junho passado.

Jena, que ganhou o Miss Georgia Teen EUA concurso em 2007, muitas vezes compartilha fotos de si mesma vestindo roupas de grife nas mídias sociais.

Sua carreira de atriz tem sido principalmente em filmes feitos para a TV, como “Ataque da líder de torcida de 50 pés” e “Sharknado 5: Enxame Global.”