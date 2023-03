Lenda do Packers, LeRoy Butler prevê que os Jets vencerão apenas 8 jogos com Aaron Rodgers

Na verdade, de acordo com o Hall da Fama, NY não vai nem quebrar 0,500 nesta temporada com Rodgers!!!

Não engane, Butler acha que Rodgers ainda pode lançar a pele de porco – “você pode vendar Aaron com os pés chatos e ele acertará um mosquito” – ele apenas acha que a maneira como o zagueiro está lidando nesta entressafra não vai voar para grandes vitórias no final de 2023.

“Não sei se Aaron Rodgers estará lá durante toda a entressafra para se juntar ao melhor wide receiver do ano. [ Garrett Wilson ] … não sei se ele vai estar lá para ir aos clubes com Breece Hall . Não sei.”

Butler acrescentou que não está satisfeito com a maneira como Rodgers lidou com sua saída iminente de Green Bay – dizendo diretamente que algumas das palavras do chamador do sinal soaram como “desrespeitosas”.