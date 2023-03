Lenny Niemeyer OFERECE EMPREGOS em GO, RJ e PR

A Lenny Niemeyer, rede de lojas de roupas referência em vários estados do país, está atrás de novos colaboradores para compor o seu time. Desse modo, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos na lista abaixo:

Auxiliar de Corte – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de talentos – Banco de talentos;

Estoquista – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Gávea – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – Centro-Oeste – Goiânia – GO – Efetivo.

Mais sobre a Lenny Niemeyer e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Lenny Niemeyer, é válido ressaltar que a marca nasceu para fazer beachwear para uma mulher elegante, que quer se sentir confortável e feminina sem se prender a tendências, tendo o lifestyle carioca como característica marcante das suas peças. Isto é, o lifestyle carioca é característica marcante das peças criadas pela estilista, que produz, além de biquínis e maiôs, moda pós-praia como roupas, bolsas e sapatos.

A sede está localizada em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Atualmente existem mais de 20 lojas distribuídas pelo país. A marca também exporta para diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Japão, Turquia, Portugal e Dubai.

Por fim, a Lenny Niemeyer vem representando a moda praia brasileira nas semanas de moda mais expressivas do país, e comemorou os 30 anos da marca em um desfile icônico no São Paulo Fashion Week.

