A Leo Madeiras deu início em seus serviços na década de 40 e passou de uma pequena distribuidora de produtos e serviços para o setor de marcenaria para uma das maiores companhias atuando no mercado presente no país. Atualmente, a companhia abriu vagas de trabalho em diversos municípios do Brasil e para diferentes cargos do mercado. Veja, a seguir.

Leo Madeiras oferece novas VAGAS de emprego pelo país

Atualmente a empresa detentora do maior estoque e variedade no mercado de marcenaria e busca atender as necessidades e demandas de todos os seus consumidores. Com o propósito de contribuir para o sucesso do setor de marcenaria, a empresa deseja ser reconhecida em todo o Brasil e encantar novos clientes diariamente.

A Leo Madeiras oferece a todos os seus colaboradores vários benefícios, uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho e o ambiente de trabalho inovador e com oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Veja, a seguir.

Especialista de Vend. I – São José dos Campos / SP;







Coorden. de Market. e Clientes – Barueri/SP;







Op. de Máquinas – Lauro de Freitas / BA;







Especialis. de Segurança da Informa. I – São Paulo;







Coord. Operacion. I Barueri /S P;







Banco de Talentos Exclusivo para PCD – São Paulo;







Especialis. de Seguran. da Informação – Barueri/SP;







Aux. de Produ. I – São Paulo;







Estagiário de Engenharia Civil – Barueri/SP;







Aux. Operacio. I – São José dos Campos / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os interessados em se inscrever nas vagas abertas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos.

