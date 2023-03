Leon Edwards defende seu título com decisão majoritária para vencer Kamaru Usman na luta principal do UFC 286

Leon Edwards provou que sua primeira vitória sobre Kamaru Usman não foi por acaso, depois de garantir a decisão da maioria em sua trilogia para encerrar o UFC 286 no sábado.

Não houve heroísmo de última hora desta vez, já que Edwards teve um forte desempenho em todas as cinco rodadas, incluindo um enorme arsenal de chutes que continuamente causaram problemas a Usman a noite toda. Enquanto Usman definitivamente teve seus momentos, incluindo várias quedas, ele simplesmente não foi capaz de reunir impulso suficiente para influenciar os juízes a seu favor.

Quando a luta terminou, o placar estava em 48-46, 48-46 e 47-47 com Edwards recebendo a indicação, apesar de uma vez o juiz ter marcado a luta como empate. Isso garante a primeira defesa do título de Edwards e estende sua invencibilidade para 12 lutas consecutivas.

“Eu estava acertando tiros mais limpos, acertei as pernas dele”, disse Edwards quando perguntado se achava que fez o suficiente para ganhar a vitória. “Foi a luta mais difícil até hoje e quero agradecer por ser um grande competidor.

“Claramente ele e seus treinadores trabalharam na defesa para [the head kicks]. Fair play para ele sendo disciplinado durante toda a luta. Eu sabia que era uma luta acirrada.”

Havia muita confiança emanando de Edwards, já que ele parecia rápido e decisivo com seus golpes, incluindo um chute no corpo desagradável que sacudiu a barriga de Usman. Enquanto Usman tentava diminuir a distância, Edwards fazia um ótimo trabalho afastando-o com mãos rápidas e uma variedade de chutes no meio.

Edwards também estava começando a chutar as pernas, o que também estava causando algumas dores de cabeça a Usman enquanto tentava encontrar uma maneira de entrar. Enquanto os meio-médios trocavam golpes, Edwards acertou Usman com uma joelhada enorme que pareceu balançar o ex-campeão.

Com a mesma rapidez com que se machucou, Usman voltou e fez o mesmo em Edwards com um soco forte seguido de uma queda que o permitiu voltar à luta. Ainda assim, Edwards foi rápido em se levantar e voltou para ele com outra combinação que acertou Usman no queixo.

Quando o terceiro round começou, Usman marcou uma queda no início, mas enquanto Edwards tentava subir novamente, ele agarrou a cerca em uma tentativa flagrante de evitar que “The Nigerian Nightmare” o arrastasse de volta para baixo. Isso forçou o árbitro Herb Dean a pausar a disputa e tirar um ponto de Edwards pela falta óbvia.

Com Usman ainda tentando intimidar Edwards para trás em direção à jaula, “Rocky” tentou atacá-lo com chutes nas pernas. O jogo de chutes de Edwards foi definitivamente sua melhor arma, mas Usman permaneceu implacável enquanto continuava a se recuperar com seus socos.

Com o tempo passando nas rodadas do campeonato, Usman estava constantemente tentando retornar ao seu wrestling, mas Edwards estava exibindo uma defesa de queda incrível o tempo todo. Edwards também estava começando a voltar ao chute na cabeça enquanto tentava duplicar a finalização da revanche em agosto passado.

Mesmo com Usman conseguindo uma queda tardia, Edwards rapidamente deu de ombros e continuou chutando para garantir que ele deixaria a O2 Arena com o título dos meio-médios ainda na cintura.

Embora obviamente não fosse o resultado que ele queria, Usman aceitou a derrota e prometeu voltar no futuro para lutar pelo título novamente.

“Acho que fiz o suficiente para vencer a luta, mas sabia que era uma luta acirrada”, disse Usman. “Ótimo plano de jogo. Sempre disse desde o início, sabia que veria Leon novamente. Eu não acabei. Vou vê-lo novamente. Eu sempre dei a ele adereços por tudo que ele foi capaz de realizar. Muito respeito.

“Vou voltar com meus treinadores. Eu não posso sentar por muito tempo. Muito respeito aos lutadores, nós colocamos isso em jogo para vocês todas as vezes.”

Com uma segunda vitória sobre Usman, Edwards agora superou essa rivalidade enquanto busca avançar na divisão dos meio-médios. Depois, Edwards foi questionado sobre o que vem a seguir com o bicampeão Colby Covington sentado na primeira fila, mas ele não perdeu tempo olhando além do meio-médio sempre franco e voltou sua atenção para Gilbert Burns x Jorge Masvidal no UFC 287.

“Aquele homem ficou de fora por um ano e meio ou dois anos. Ele não lutou contra ninguém”, disse Edwards sobre Covington. “Eu posso fazer uma pequena viagem para Miami [to UFC 287] e ver o que esses dois meio-médios estão fazendo e ver o que está acontecendo lá.