Leon Edwards e Kamaru Usman dão as boas-vindas à futura luta pelo título dos meio-médios contra Conor McGregor

Se Conor McGregor está pensando seriamente em correr como meio-médio no UFC, parece que os dois melhores lutadores da categoria estão prontos para recebê-lo.

Depois de encerrar as filmagens da última temporada do The Ultimate Fighter, McGregor anunciou planos para enfrentar Michael Chandler até 170 libras, com a esperança de que uma vitória pudesse levá-lo à disputa pelo título. Apesar do fato de Chandler estar classificado com 155 libras e nunca ter competido nos meio-médios no UFC, McGregor acredita que uma vitória pode colocá-lo na disputa por um campeonato, depois que ele já havia conquistado o ouro nos penas e leves.

“Sim, eu gostaria [a welterweight title shot]”, disse McGregor em A Hora do MMA. “Então eu gostaria disso.”

Embora o desejo de McGregor possa não corresponder aos planos do UFC, o atual campeão dos meio-médios Leon Edwards não hesitou quando foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar o superastro irlandês em uma futura defesa de título.

Edwards se prepara para defender seu cinturão pela primeira vez em uma revanche contra o ex-campeão Kamaru Usman na luta principal do UFC 286.

“Como rei, dou as boas-vindas a todos os desafiantes”, disse Edwards quando questionado sobre McGregor. “Então quem vier pode pegar.”

Usman já se dirigiu a McGregor no passado, quando ele era campeão, e esse sempre foi um confronto que ele considerou uma possibilidade.

Do jeito que está, McGregor tem apenas duas vitórias no meio-médio em seu cartel – ambas contra veteranos de peso leve como Nate Diaz e Cowboy Cerrone. McGregor não tem vitórias sobre nenhum meio-médio ou peso leve classificado pelo UFC, exceto uma vitória contra Dustin Poirier, que aconteceu no peso-pena em 2014.

McGregor então desistiu das lutas consecutivas contra Poirier no peso leve em 2021.

“Sempre disse que gostaria disso”, disse Usman sobre McGregor. “Se acontecer, aconteceu.”

McGregor sempre chama a atenção sempre que revela suas intenções, então é compreensível que seu interesse em lutar pelo ouro dos meio-médios levantasse as sobrancelhas de Edwards e Usman, mesmo quando eles se preparavam para lutar um contra o outro pela terceira vez.

Enfrentar o maior empate da história do UFC sempre será atraente, mas, por sua vez, Edwards disse que não perde de vista o que está à sua frente.

“Como eu disse, dou as boas-vindas a todos os visitantes”, disse Edwards. “[Conor McGregor]quem vier a seguir.

“Mas agora estou focado em Kamaru Usman. Acredito que ele seja o desafio mais duro da categoria, então estou focado nisso. Quem vier a seguir, então é isso.”