Leon Edwards: Kamaru Usman já está ‘de saída’, ele pode perseguir ‘sonhos da moda’ após o UFC 286

Leon Edwards não pode dizer com certeza se seu nocaute alterou completamente a maneira de pensar de Kamaru Usman, mas ele acredita que o ex-campeão está ostentando muitas falsas bravatas antes de sua trilogia no UFC 286.

Nos dias que antecederam o evento principal em Londres, Usman disse que Edwards “não me mostrou nada” para provar que é um lutador melhor, apesar de “Rocky” finalizá-lo com um chute na cabeça devastador no quinto round em seu confronto anterior. Agosto. Em resposta, Edwards acredita que Usman tem que dizer coisas assim porque ele estava falando como se fosse quase intocável antes da revanche antes de ser nocauteado.

“Acho que se você for nocauteado assim, ele terá que encontrar algo para se agarrar, certo?” Edwards durante o media day do UFC 286. “Ele precisa recuperar sua confiança porque, ao entrar, pensou que nunca poderia ser derrubado, que nunca poderia ser ferido ou nocauteado. Então eu acho que você tem que encontrar algo para se agarrar.

“Ele estava ganhando a luta, mas quem se importa? Ele desce quando você desmaiou, tiro na cabeça e isso é tudo que importa. Quando tudo estiver dito e feito, os vencedores vencem e mesmo no meu pior dia, meu pior desempenho, ainda nocauteio você.

Não importa o que Usman tenha dito desde o fim da luta anterior, Edwards sabe que uma derrota dramática como essa pode ter efeitos de longo prazo, especialmente quando se trata de confiança.

Antes desse revés, Usman estava invicto no UFC com uma quebra de recorde no meio-médio e agora ele está tentando reconquistar o título como candidato pela primeira vez em sua carreira.

“Ele tem 36 anos, já participou de muitas lutas duras”, disse Edwards. “Ele pensou que nunca poderia ser derrotado e depois ser provocado assim, isso tem uma coisa mental em você. Eu sei que ele finge que não se importa e ficou feliz por ter sido nocauteado por causa das pressões, pois o campeão é muito difícil e ‘estou feliz por ter sido nocauteado’, mas para mim isso não faz sentido.

“Então, veremos no sábado à noite se isso faz diferença ou não, mas é melhor você acreditar que tentarei nocauteá-lo novamente.”

Claro, Usman tinha todos os motivos para se sentir confiante antes de enfrentar Edwards pela segunda vez, considerando que ele já tinha uma vitória sobre o meio-médio britânico e estava voando alto como o lutador peso por peso nº 1 do esporte.

Essa luta também aconteceu depois que Usman filmou um papel em Pantera Negra: Wakanda para sempre e ele estava falando sobre perseguir uma luta de boxe contra Canelo Alvarez. Usman até apareceu para a coletiva de imprensa pré-luta vestido com muita arrogância, pois planejava continuar seu reinado na divisão dos meio-médios do UFC.

Edwards só conseguiu rir – e quase engasgar com a água – quando perguntado se ele acredita que Usman vai mostrar a mesma atitude e talvez até se vestir como o ator Terry Crews novamente quando eles ficarem cara a cara antes do UFC 286.

“Está um pouco frio demais aqui para se vestir de maneira esquisita e esquisita”, disse Edwards. “Mas é o que é. Ouvi dizer que ele trouxe um estilista e é isso que estou dizendo, nossas mentalidades estão em dois lugares diferentes.

“Sinto que ele está saindo e vou apenas abrir essa porta para ele e dar a ele outro caminho para seguir seus sonhos de moda e seguir onde quer que ele queira ir.”

Embora Usman tenha, sem dúvida, reunido um grande currículo de todos os tempos, uma segunda derrota consecutiva para Edwards quase certamente o colocaria perto do final do pelotão de candidatos ao título em 170 libras.

É por isso que há especulações de que talvez Usman possa até considerar a aposentadoria se não conseguir recuperar o cinturão no sábado.

Nada disso preocupa muito Edwards, embora ele não possa negar que Usman poderia estar contemplando essa mudança como uma alternativa para apenas subir a escada novamente após derrotas consecutivas.

“Quem sabe. Acabei de dizer pela mentalidade dele e pela maneira como ele se move, acho que ele já está com um pé na frente”, disse Edwards. “Se ele se aposenta depois ou não, isso é com ele.”