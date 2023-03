Leon Edwards reage a Colby Covington recebendo a próxima chance pelo título: ‘Não sei como isso faz sentido’

Leon Edwards mal teve a chance de deixar o octógono após comemorar sua segunda vitória sobre Kamaru Usman no UFC 286 antes de saber que seu próximo adversário já havia sido escolhido.

Na coletiva de imprensa pós-luta, o presidente do UFC, Dana White, declarou que Colby Covington era o novo contendor nº 1 na divisão dos meio-médios depois que ele viajou para a Inglaterra para servir como reserva para o evento principal. Covington lutou pela última vez em março de 2022, quando conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Jorge Masvidal, que elevou seu recorde para 2–2 nas últimas quatro lutas, com ambas as derrotas para Usman em lutas anteriores pelo título.

Depois de ouvir essa notícia, Edwards ficou confuso com o fato de Covington conseguir uma chance de seu título, especialmente após sua longa ausência e inatividade no ano passado.

“Não sei como isso faz sentido”, disse Edwards. “Ele não luta há mais de um ano e meio. Ficou de fora, não se machucou, só não entendo como ele desliza para a disputa do título mundial quando tem outros caras na categoria que estão ativos, lutando, não ficaram de fora.

“Como eu disse, eu sou o rei agora. Eu ganhei meu caminho. Sinto que devo decidir quem é o próximo.”

Em um mundo perfeito, Edwards gostaria de resolver um antigo rancor com Jorge Masvidal, que deve lutar contra Gilbert Burns na co-luta principal do UFC 287 em abril.

A história de Edwards com Masvidal remonta a 2019, quando os meio-médios conquistaram vitórias em um card do UFC em Londres. Durante a entrevista pós-luta de Masvidal, Edwards gritou algo para ele sobre armar uma luta potencial entre eles.

Masvidal acabou deixando a entrevista para enfrentar Edwards antes que os socos fossem desferidos enquanto os seguranças corriam para separar os lutadores antes que uma briga começasse nos bastidores. Desde aquela época, Edwards tem buscado uma luta contra Masvidal, embora o UFC nunca tenha optado por agendar a luta.

Agora que é campeão, Edwards acredita que seria um ótimo momento para se vingar de um empate popular em Masvidal se conseguir passar por Burns no UFC 287. Mesmo que Masvidal perca, Edwards ainda não vê como Covington conseguirá o próximo tomada.

“Se formos para o pay-per-view, eu provavelmente irei se Masvidal vencer Burns, essa é a luta a ser feita”, disse Edwards. “Se você está pensando em pay-per-view, mas eu simplesmente não vejo como Colby fica de fora por um ano, sem se machucar e depois desliza para uma chance pelo título quando eu tinha que vencer 12 lutas para chegar lá.

“Quando eu estava tentando disputar o cinturão, eles sempre diziam quem é ele e eu não sei quem ele é e agora eu sou o rei. Agora ele pode apenas pular a linha e pular direto? Como eu disse, eu sou o rei agora. Eu decido quem é o próximo.”

No papel, Masvidal provavelmente não fez o suficiente para justificar uma disputa de cinturão contra lutadores mais merecedores como Belal Muhammad, que atualmente está em uma série de nove lutas sem perder, além de ter um no contest em seu cartel de um confronto anterior com Edwards.

Dito isso, Masvidal tem um passado com Edwards que pode ajudá-lo a superar a competição, porque isso é apenas um problema que o atual campeão do UFC realmente quer terminar.

“Eu só não gosto [Masvidal] então sinto que é isso que preciso recuperar”, disse Edwards. “Há uma história para contar. Se ele fizer o trabalho, vou dar uma olhada, vou considerar e se ele me implorar, posso deixá-lo entrar aqui.

“Para ele, eu simplesmente não gosto dele. Eu acho que ele é um esquisito. Não sei o que dizer sobre ele. A única razão pela qual eu daria a chance a ele é porque eu não gosto dele. É isso. Acho que seria uma luta fácil para mim e é isso. Ele é apenas um esquisito.

Considerando o sangue ruim e as filmagens daquela altercação nos bastidores, Edwards sabe que uma luta com Masvidal seria uma venda fácil, especialmente se o UFC está tentando construir um pay-per-view em torno deles.

De acordo com Edwards, o mesmo não pode ser dito sobre uma luta potencial com Covington, que pode falar muito lixo para tentar criar interesse, mas no final das contas simplesmente não há rivalidade lá.

“Há um enredo para essa luta [against Masvidal]”, disse Edwards. “Com a luta de Colby, literalmente não há histórias. O cara ficou de fora por um ano e depois caiu em uma disputa de título. É estranho.”