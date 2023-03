Leon Edwards vs. Kamaru Usman 3 destaques do vídeo da luta completa

Assista Leon Edwards vs. Kamaru Usman 3 destaques completos do vídeo da luta co-evento principal do UFC do UFC 286, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC 286: Edwards vs. Usman 3 aconteceu no dia 18 de março no The 02 em Londres, Inglaterra. Leon Edwards (21-3, 1 no-contest) e Kamaru Usman (20-3) se enfrentaram pelo título dos meio-médios do UFC na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Edwards vs. Usman 3, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1

Ambos os homens são intensos agora. Vibrações de pico.

Usman sai rastejando e então fica no canhoto. Edwards em ortodoxo e ele está tentando pegar o centro para começar. Chicoteia um forte chute de perna na perna principal de Usman.

Usman não se estabeleceu aqui. Ele começa a avançar. Mas Edwards balança uma mão esquerda ENORME quando Usman entra. Usman evita, mas Edwards está claramente procurando definir um tom diferente neste.

Usman entra, mas come a mão esquerda e Edwards evita que um clinch aconteça. Usman começando a fazê-lo recuar. Muitas fintas de Usman. Edwards circulando mais. Gancho de direita de Edwards, que tenta tomar a iniciativa, mas Usman o empurra de volta imediatamente. Ele está tentando encurralar Edwards, mas nenhuma alegria até agora.

Usman mostrando um pouco mais de urgência na pressão e na troca de posições. Jabs de ambos e Edwards agarra um clinch e acerta uma joelhada antes de quebrar. Outro chute rasteiro de Edwards.

Usman colocando um jab lá fora, mas não comprometido. E Edwards está circulando MUITO MELHOR do que na segunda luta. Usman não pode engaiolá-lo. E Edwards acerta um chute no corpo.

Usman ainda pressionando e um GRANDE chute corporal de Edwards atinge a reação de Usman. E outro. Usman mostrando urgência agora. Ele não gostou nem um pouco disso.

Usman balança um combo para trás Edwards para a jaula e mergulha nos quadris. Edwards e overhook e ele vira o clinch e escapa. Mas Usman protesta que Edwards estava agarrando a luva. Herb Dean interrompe a luta para avisar Edwards, mas a posição ainda está conquistada. Estamos de volta ao espaço.

Outro chute no corpo de Edwards, mas ele está sendo apoiado agora. Um chute rápido no corpo e ele circula. Usman parece um pouco perdido lá dentro. E dá outro chute baixo. Mas Usman ainda pressiona com pouco tempo. Nada importante antes do final da rodada.

O MMA Fighting marca o round 10-9 para Edwards.

2 ª rodada

Se Usman não conseguir trazer Edwards de volta para a cerca. Esta vai ser uma longa noite para ele. Ele não está recebendo nenhuma ofensa substantiva no espaço. E Edwards está ciente de não ter apoio nessa luta.

Usman cobre o centro da gaiola antes que Edwards comece a rodada e Herb Dean pare para reiniciar Usman, que diz algo com um pouco de vinagre. Frustração?

Edwards segurando o centro, disparando o jab. Usman parece ser um pouco cauteloso ao atacar. Edwards acerta um tiro inadvertido baixo e temos outra pausa na ação.

Usman parece realmente frustrado. Ele não parece concentrado, principalmente porque diz que está pronto para ir rapidamente.

Usman ainda luta para encurralar Edwards, que continua acertando chutes internos e circulando. E então come a mão esquerda quando Usman entra.

Usman fica vacilante! Um joelho enorme quando ele entrou o coloca em pernas estranhas. Mas Usman agora está pressionando uma tonelada. Edwards não pode capitalizar. E Usman pressionou e acertou uma grande mão direita! E então consegue uma queda contra a cerca!

Edwards se levanta, mas Usman acerta algumas grandes mãos esquerdas enquanto se levanta. Edwards se transforma e essa luta aumentou. Edwards atira de longe em um duplo e Usman se espalha e gira para trás. Escolha horrível de Edwards.

Edwards chega à cerca e se levanta, mas Usman cai no meio. Edwards acerta um direto de esquerda que para Usman momentaneamente. A velocidade de Edwards está rendendo dividendos.

Usman está realmente aumentando a pressão agora. Edwards vai alto com um chute, mas erra. Usman balança descontroladamente. Ele está ficando em Edwards agora com o jab. Edwards acerta um chute no corpo. Ótima arma para ele.

Pouco tempo e esta é uma rodada extremamente apertada. Usman leva Edwards até a cerca, mas não consegue pousar muito. Uma mão direita antes do final da rodada.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Edwards, 20-18 no geral.

Rodada 3

Eu dei o Round 2 para Edwards por causa da joelhada que deu uma sacudida em Usman, mas pode muito bem ter sido de Usman. Muito perto.

Usman atravessa a jaula para começar. Edwards ainda está fazendo um ótimo trabalho evitando a cerca e acertando chutes nas pernas. Alguns já desembarcaram nesta rodada.

Usman pega um single ao ar livre e senta Edwards. Uau. Usman tem metade superior e no espaço. Edwards em um quadril e tentando atacar um 2 em 1. Usman continua pesado, mas Edwards joga seus quadris para trás e fica de pé. Usman segurando o cinturão traseiro e Edwards FLAGRANTEMENTE agarra a cerca para evitar cair de volta. Herb Dean interrompe a ação para ver o replay.

Edwards está protestando, mas Dean leva um ponto. Isso foi merecido. Mas a multidão está muito brava. E a luta recomeça em pé com Dean dizendo que pegou o ponto, não pode devolver a posição.

Edwards assumindo o centro agora e ficando ativo com chutes. Usman estalando o jab no espaço agora. Não se concentrou tanto na pressão. E ele chuta de volta. Edwards ainda atacando com chutes e circulando.

Mais chutes nas pernas, mas um sobe e desce. Usman diz “vamos lá, mano” quando Herb Dean interrompe a ação. 4ª falta de Edwards. Usman quer um reinício rápido.

Usman acerta um chute de sua autoria e Edwards protesta como baixo, mas Dean diz que é bom. Usman cortando a gaiola e se movendo agora. Edwards chutando um monte. Usman acerta um jab. E um soco no corpo.

Edwards continua chutando baixo. Spam isso agora. Pousando quase todos eles. 1 minuto restante e um clinch, mas Edwards sai. Outro clinch e Edwards cobre e Usman rasga ganchos no corpo. E um belo cotovelo.

Edwards quebra, mas Usman fica em cima dele e consegue um clinch contra a cerca. Ele trabalha aqui por alguns momentos, mas Edwards quebra antes do final da rodada.

O MMA Fighting marca a rodada 10-8 Usman, 28-28 no geral.

Rodada 4

Essa dedução de pontos pode ser ENORME. Edwards precisa não deixar que isso o distraia. Chegando as rodadas do campeonato.

Usman se comprometendo com o jab agora. Bombeando-o continuamente. Ação leve até agora nesta rodada. Usman ainda tentando fazer a curva, mas Edwards em sua moto. Acerta alguns chutes baixos.

Usman lutando para levar Edwards até a cerca. No entanto, acerta um gancho de esquerda no espaço. O snap de Edward chuta o centro e se move constantemente.

Usman dá um chute, escorrega e Edwards tenta pular sobre ele, mas Usman luta, agarra a perna e leva Edwards até a cerca. Edwards é capaz de lutar contra isso e voltar ao espaço. Edwards no ataque agora. Ainda dando aqueles chutes. Tantos no corpo e na perna. Ele pode estar preparando outro chute na cabeça.

Usman recupera a liderança, trabalhando o jab e ocasional mão direita. Edwards continua chutando. Aterra uma esquerda enquanto ele circula para fora. Usman não consegue rastreá-lo. E come um jab.

Usman faz um combo e consegue uma singke-leg. Para cima e para baixo. Edwards dá o pontapé inicial, mas Usman fica em cima dele. Edwards se levanta mais uma vez! E acerta um combo e, em seguida, um chute no corpo depois que ele quebra. Usman pressiona e mergulha para o corpo ao longo da cerca. Usman atacando um single enquanto Edwards finalmente enfia a cabeça e gira para fora. Usman implacável.

Ambos os homens mostram alguns sinais de fadiga agora, mas Usman permanece nele e acerta uma boa mão direita enquanto Edwards recua. Outro tiro para terminar a rodada que Edwards enche.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Edwards, 38-37 Edwards no geral.

Rodada 5

A equipe de comentários acredita que Usman venceu aquela rodada. Não tenho certeza, mas não me chocaria totalmente. Ele estava avançando muito. O escanteio de Edwards implora a ele 5 minutos para defender seu título.

Ambos parecem bem para ir para o quinto. Intensidade.

Usman pega o centro imediatamente e deixa o jab lá fora, sufocando a mão principal. Edwards dá um chute na cabeça que é bloqueado. Usman fica em cima dele e consegue um bloqueio de corpo contra a cerca.

Edwards luta muito bem e ele quebra. E Edwards acertou uma esquerda e um uppercut. E um chute na cabeça! Usman come e estamos começando a brigar agora. Usman vai para o corpo, uppercut de Edwards. Usman implacável, mas Edwards está acertando tiros. Edwards chega à cerca e Usman entra.

Edwards novamente vai 2 contra 1 nas mãos para evitar isso aqui. Edwards tem um plano para a cerca. E ele quebra.

Chute na perna de Edwards. Usman mantendo a pressão. Come um jab. E outro. 2:30 e talvez tudo para jogar. As mãos de Edwards estão baixas agora. Ele não quer participar de uma queda. Outro chute baixo. E uma joelhada feia quando Usman entra.

Usman muda de nível em um único, mas Edwards não permite. Chute corporal do campeão. Mão direita de Usman. Jab. Ele está trazendo a pressão e consegue um single. Desta vez ele trava as mãos e derruba Edwards. Edwards pula novamente, no entanto. E acerta uma joelhada ao quebrar o clinch. 1 minuto restante.

Usman continua pressionando e parte para a dobradinha. Eduardo defende. O plano de Edwards para luta corpo a corpo foi sensacional. Usman não está conseguindo nada nessas posições. Usman segurando este clinch embora.

Edwards acerta uma boa joelhada e quebra. 20 segundos. Edwards com um chute. Pressão de Usman com tempo curto. Edwards erra um cotovelo. Usman o leva até a cerca e balança, mas levanta o ar.

Muito, muito boa luta.