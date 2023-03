Leonardo DiCaprio ‘pego’ em festa em Paris com ex de Kylian Mbappé

Leonardo Di Caprio é um dos atores mais renomados e famosos de Hollywood, mas também é um apaixonado por moda e mulheres.

Por isso, ele foi visto na Paris Fashion Week, que acontece na capital francesa de 27 de fevereiro a 7 de março.

O ator não só acompanhou os desfiles de moda, como também pôde curtir a noite parisiense e em um deles foi visto com Kylian Mbappéex-parceiro de rumores, Rosa Bertram.

Fotos de Kuku

A informação é do Daily Mail, que publicou na sexta-feira imagens da modelo belga com o ator americano.

Ambos participaram de uma festa organizada por DiCaprio e seu amigo Richie Akiva em um conhecido restaurante em Paris, Kuku.

A mídia britânica diz que a estrela de ‘Titanic’ e a modelo de 28 anos chegaram à festa ao mesmo tempo.

O ator estava vestido de forma casual, todo de preto, com boné para passar despercebido pelos paparazzi, mas mesmo assim as câmeras conseguiram tirar fotos dele antes de entrar no restaurante.

Quem é Rose Bertram, a jovem que já foi ligada a Mbappé?

Ela é uma modelo da Bélgica conhecida por ter trabalhado com marcas como H&M ou L’Oreal.

Além de estar com o PSG estrela, ela estava com um jogador de futebol holandês, Gregory van der Wielcom quem teve uma filha chamada Naleya, que hoje tem cinco anos.

Depois de terminar a relação com este jogador, com quem passou oito anos, ela foi ligada a Mbappémas desde que os rumores começaram, eles não se pronunciaram sobre isso e não se manifestaram.

Bertram anulou todos os rumores dizendo que eles não estavam juntos.