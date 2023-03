Lesões continuam a atormentar Karim Benzema e Real Madrid

karim Benzema não treinou com o Real Madrid companheiros de equipe pelo segundo dia consecutivo e agora está praticamente fora do jogo de sábado contra Espanyol.

Isto é obviamente um revés para Real Madridque já estão de olho no confronto de quarta-feira com Liverpool e também ao Clássico que acontecerá no dia 19 de março.

Benzemaque teve sua parcela de problemas físicos nesta temporada, vai focar em estar em perfeitas condições para os jogos europeus.

É mais fácil falar do que fazer, já que o número 9 vem sofrendo com problemas físicos durante toda a temporada, impedindo-o de repetir a forma de ganhar a Bola de Ouro da temporada anterior.

Quem vai substituir Benzema contra o Espanyol?

Sem Benzema, Carlos Ancelotti tendeu a optar por uma frente três de Vinicius, rodrygo e Marco Asensiocom Rodrigo jogando como um No.9 falso.

Mas, agora existe a opção de Álvaro Rodríguez também. O jogador da casa vale o time titular há um mês e a partida de sábado seria a oportunidade ideal para Ancelotti para mostrar sua confiança nele e na equipe juvenil.

Mariano Diazque é o outro ponta-de-lança natural da equipa, também não esteve presente no treino de quinta-feira, pelo que também não é uma opção.

Por outro lado, um jogador que está dando passos importantes para voltar aos gramados é Ferland Mendyque completaram parte do treino com o grupo.

Seu retorno está mais próximo do que o de David elogiaque, apesar de já estar de regresso aos relvados, ainda não se juntou às sessões de equipa.

Que horas é Real Madrid x Espanyol?

Real Madrid estarão envolvidos no início da madrugada deste sábado, quando enfrentarão Espanyol às 14:00 CET. São 13:00 GMT no Reino Unido ou 08:00 ET na costa leste dos EUA.

Eles terão muito tempo para se preparar, portanto, para o Liverpool jogo, que acontecerá na noite desta quarta-feira.